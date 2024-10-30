CHP\'li Gökhan Günaydın: Erdoğan\'dan Net Yanıt Bekliyoruz

Politika

CHP'li Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, soruşturmayı yakından takip edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki sözlerini değerlendiren Günaydın, "Sen Devlet Bahçeli'nin, 'Öcalan Meclis'e gelsin' sözünü destekliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan, sence Öcalan Meclis'e gelip hitap etmeli mi, etmemeli mi? Fikrini söyle, bileyim. Sonra ilaveten müebbet ağır hapisle hükümlü olan bir kişi, o statüsü devam ederken nasıl Meclis'e gelecek? Senin kocama nedeni de dahil olmak üzere mahkumları af yetkin var. İşte bir sürü IŞİD militanına, Sivas katiline bu yetkini kullandın. Kullanmayı planlıyor musun bir söyle bakalım? Çıkartıp, Meclis'e getirdiğinize göre bir mekanizma bulmanız lazım. Arkasından umut hakkı ve yasal düzenleme, ne diyorsun bu konuda? 'Konuşmanın içeriğine göre buna bakalım' diyor Devlet Bahçeli. Sen de o noktada mısın? 8 gün sonra konuştu ve hiçbir şey söylemedi. Recep Tayyip Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli övgüsünün dışında başka şeyler duymak istiyoruz ve duymak istediğimiz şeyler de 22 Ekim'deki sözlerine net bir yanıt niteliğinde olmalı. Katılıyor musun, katılmıyor musun?" dedi.

'İMAMOĞLU, BİR ŞEY SÖYLEMEDİ'

Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği yorumları yapıldığı hatırlatılması üzerine, "İmamoğlu, 29 Ekim'de iki konuşma yaptı. 1'inci konuşmasında 'Değişim ve dönüşüm devam ediyor' dedi, akşamki konuşmasında da rejimi tanımladı. Türkiye'nin çok daha iyisini hak ettiğini ve bu yaşadıklarımızın sürdürülebilir olmadığını, bu yaşadıklarımızla Türkiye'nin gidebileceği bir yolun olmadığını söyledi. Benim duyduğum kadarıyla Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir şey söylemedi. Türkiye'nin yönetilemeyeceğini, yönetilemediğini ve yeni bir yönetimin ancak AKP'nin ve Erdoğan'ın gitmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi" diye konuştu.