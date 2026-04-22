CHP\'li Günaydın: Ruhsatsız silahlar okullarda tehlike yaratıyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırılara ilişkin, "Türkiye'de 19 yaşın altında yaklaşık 24 milyon nüfus var. Demek ki 86 milyondan 18-19 yaşın altındakileri çıkarttığımızda yaklaşık 60 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Buna karşılık Türkiye'de 4 milyonu ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız olmak üzere 40 milyon silah var. 60 milyon nüfusa 40 milyon silah düşüyor ve bunların çok önemli bir bölümü ruhsatsız. Bu ruhsatsız silahlar nerelerde dolaşıyor? Bu ruhsatlı silahlar elini kolunu sallaya sallaya nerelere girip çıkabiliyor sorusuna? Maalesef, 'Okullar' diye de yanıt verebiliyoruz. Şanlıurfa'ya bir pompalı silahla girebiliyorlar, Kahramanmaraş'ta okula 5 adet 9 milimetrelik silah ve 7 şarjör ile girebiliyorlar. Böylesine denetimsiz bir okul ve öğrenci sistemi olabilir mi? Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hayatı bu kadar her türlü tehlikeye açık ve maruz kalacak şekilde bırakılabilir mi? Peki, bu konuda biz gerekli ikazları yapmış mıyız? Gerekli önergeleri vermiş miyiz, bakın altını çize çize ifade etmek istiyorum. En son 2025 yılının aralık ayında yapılan bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı'nın gözüne baka baka demişiz ki, 75 bin sağlık hemşiresi, 100 bin temizlik görevlisi, 65 bin güvenlik görevlisi kadrosunu tahsis ediniz. Bütün bunlar için 224,60 milyar TL'lik bir ödenek ihtiyacımız var, bunu bütçeye koyalım. İlaveten ücretsiz öğle yemeği verelim, çocuklara bir kap sıcak öğle yemeği verelim. Bunun için 252,7 milyar TL'lik ödeneği bütçeye koyalım. 100 bin öğretmen ataması yapalım ve her öğretmenimize Öğretmenler Günü'nde olmak üzere bir maaş ikramiye verelim, bunun için de bütçeyi 156 milyar TL'lik ödenek koyalım. Arkadaşlar bunların toplamı 2 trilyon 700 milyar TL'lik bir yılda faize ödediğiniz paranın ancak yüzde 22'si olabiliyor. Yusuf Tekin, bugüne kadar gelmiş Milli Eğitim Bakanlarının liyakatsizlikte, kifayetsizlikte ve terbiyesizlikte nirvanasıdır" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ KARİYERİNİ 10'UNCU AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE AYM KARARINA UYMAYARAK YAPTI'

CHP'li Günaydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının anımsatılması ile ilgili soru üzerine, "Acaba Akın Gürlek'in açıklamalarını bırakın CHP'li, vicdanı olup da inanan bir tane AKP'li yurttaş olabilir mi? Hani bu kadar göz göre göre maddi gerçeği çarpıtmak nasıl olabilir? ya insan hani maddi gerçeğe aykırı bir şey söylerken yüzü biraz kızarmaz mı? Çok açık ifade edeyim size; 1400 belediye var bu memlekette ve o 1400 belediyenin 400'ü CHP'lidir. Akın Gürlek'in kafasına göre bütün ihaleye fesat karıştıranlar, rüşvet alanlar, rüşvet verenler CHP'li belediyeler öyle mi? Aziz İhsan Aktaş CHP'li belediyelerin yanı sıra AKP'li, MHP'li belediyelerle de iş yapıyor, kamu kurumları ile iş yapıyor. Aziz İhsan Aktaş, CHP'li belediyelerle çalıştığı zaman rüşvet alıyor, rüşvet veriyor, ihaleye fesat karıştırıyor; aynı Aziz İhsan Aktaş, AKP'li belediyelerle, MHP'li belediyelerle çalıştığı zaman pirüpak olamaz. 'Bugüne kadar yapılmış bir tek sabah operasyonuna, gece yarısı operasyonuna muhatap olmuş AKP'li, MHP'li belediye var mı' sorusuna 'gelecekte onlar da olabilir' diye cevap vermek akla ve vicdana sığan, vatandaşı tatmin edebilen bir cevap olabilir mi? Akın Gürlek, siyasi kariyerini 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamakla yaptı" dedi.