CHP\'li Kaya: Vekil zammı en düşük emekli maaşı kadar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Ben bir milletvekili emeklisiyim. Benim maaşıma gelen zam tek başına 23 bin lira. Buna karşın milyonlarca vatandaşımızın mahkum edildiği en düşük emekli maaşı da 23 bin lira. Allah'tan korkun. İnsanlar, bu ülkede bir vekilin sadece aldığı zam kadar bile maaş elde edemiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz' ifadelerini hatırlatarak, "Bu artış o zaman 8 bin 77 TL olarak açıklanan seyyanen zam ile birlikte vaadedilmiştir. Ancak seçimlerin ardından çıkarılan 7456 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 40'ıncı madde kapsamında kamu görevlilerine verilen seyyanen artış, yürürlükteki mevzuata ve verilen söze rağmen memur emeklilerine yansıtılmamış; böylece eşitlik, kazanılmış haklar ve sosyal güvenlik ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. Bugün tartışılan konu yeni bir hak talebi değildir. Tartışılan konu, seçim öncesinde kamuoyuna açık biçimde verilen sözün yerine getirilmesi ve hukukun gereğinin yapılmasıdır" dedi.

'BU ADALETSİZLİĞİ KESİNLİKLE DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Emekli maaşlarının yalnızca memurların değil, tüm ülkenin yarası olduğunu söyleyen Kaya, "Ben bir milletvekili emeklisiyim. Benim maaşıma gelen zam tek başına 23 bin lira. Buna karşın milyonlarca vatandaşımızın mahkum edildiği en düşük emekli maaşı da 23 bin lira. Allah'tan korkun. İnsanlar, bu ülkede bir vekilin sadece aldığı zam kadar bile maaş elde edemiyor. Bu düzeni, bu adaletsizliği kesinlikle değiştireceğiz" diye konuştu.

'TÜM FARKLAR YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMELİ'

Kaya, "Memurlara verilen seyyanen artış, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda memur emeklilerine de eksiksiz olarak yansıtılmalıdır. 3 yıldır ödenmeyen tüm farklar yasal faiziyle birlikte hak sahiplerine ödenmelidir. Memur emeklileri ayrıcalık değil, haklarını istemektedir. Beklenen yeni bir lütuf değil, hukukun gereğinin yerine getirilmesi, verilen sözün tutulması ve milyonlarca memur emeklisine yıllardır yaşatılan mağduriyetin derhal sona erdirilmesidir" dedi.