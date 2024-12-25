CHP'li Kaya'dan Alanya'daki tesis için çağrı

Politika

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya'nın bir sanayi kenti olmadığını belirterek, ilçede kapasite artışına gittiğini iddia ettiği akaryakıt dağıtım ve depolama tesisinin kaldırılmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın Alanya ilçesinin bölgenin turizmini bitme noktasına getirecek bir tehditle mücadele ettiğini söyledi.

Tesisin başlangıçta sadece Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli izinleri aldığını belirten Kaya, mevcut haliyle Mersin, Fethiye, Burdur, Isparta, Afyon ve Konya illerine dağıtım yaptığını, yapımı planlanan yerinin çevre yolunun hemen önüne bağlandığını aktardı.

Kapasite artışları, şamandıra sistemi ile başlayıp 400 metrelik dev tankerlerin yanaşabildiği bir dolfen iskelesine kadar ilerleyen tesis genişletme sürecinin, söz konusu tesisin Türkiye'nin en büyük akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi olacağına işaret ettiğini öne süren Kaya, şunları kaydetti:

"Bırakın kapasite artışını, bu tesisin bu bölgeden tamamen kaldırılıp Mersin gibi bir sanayi bölgesine kaydırılması elzemdir. Sayın Bakanımız Murat Kurum ve hükümetimizi acilen bu konuya müdahale etmeye davet ediyorum. Alanya, bir sanayi kenti değildir. Türkiye geneline dağıtım yapacak bir akaryakıt tesisinin yuvalanacağı bir bölge kesinlikle değildir. Dünya genelinde sızıntı yaşanmayan bu boyutta bir akaryakıt tesisi yoktur ve Alanya'da yaşanacak en ufak bir sızıntı bölge turizmini bitirmekle kalmaz, Türkiye ekonomisine de telafisi olmayan çok büyük bir darbe vurur."