CHP'li Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önüne çadır kurdu - Son Dakika
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Politika

CHP'li Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önüne çadır kurdu

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbet tutmaya başladı. Ancak Tanal'ın çadırlı eylemine polis müdahale etti. Tanal'ın kurduğu çadır bakanlığın önündeki kaldırımdan kaldırılırken yanında getirdiği hukuk kitapları da elinden alındı.

08.04.2025 20:33
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbet tutmaya başladı.

CHP'li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı

"HAKSIZ YERE TUTUKLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZGÜRLÜK VE ADALET NÖBETİNDEYİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı'ndaki Bakanlık önünde çadır kurup nöbete başladığını açıklayan Tanal, "Haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim" ifadelerini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ancak Tanal'ın çadırlı eylemine polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Polisler, Tanal'ın kurduğu çadırı bakanlığın önündeki kaldırımdan kaldırdı. Tanal'ın yanında getirdiği Türk Ceza Kanunu ve hukuk kitapları da elinden alındı.

CHP'li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı

"ACIKMAYACAĞIM, ÜŞÜMEYECEĞİM, YORULMAYACAĞIM"

Tanal, polis müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada "Burada çadırımı çekip kırdılar. Bana kamp mı kuruyorsunuz diyorlar. Ülkedeki bu hukuksuzluk diz boyu. Ben acıkmayacağım, üşümeyeceğim, yorulmayacağım. Sabaha kadar burada duracağım" dedi.

CHP'li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı
CHP\'li Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önüne çadır kurdu

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Son Dakika Politika CHP'li Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önüne çadır kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • netlog321:
    oturduğu yerden sadece rey kullanan diğer vekiller utansın..helal olsun mahmut tanala 25 64 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Vekilimizin bu duyarlıliğı çok kıymetli bir davranış..Adam gibi adammış,sağolsun varolsun..Cuntanın sonu gelecek,yakındır.. 14 51 Yanıtla
  • albayrak2025:
    allaha akıl dağıtığında nerdeydin.öğrencilerin polise nasıl saldırdığını sağır ismet bile gördü sizler görmediniz. 43 18 Yanıtla
  • Hakan1421:
    haksız yeremi tutuklanmışlar? tutuklanmayan öğrenciler niye tutuklanmadı, vatan sever oldukları için mi 42 10 Yanıtla
  • Ali:
    Allah aşkına müdahale etmeyin soğuk ta donsun işi gücü şowwww vekil olmasa yapacakmı 25 10 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    bu adam çok komik ya 25 9 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Allah akıl fikir versin 20 11 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bunlar hep şovmen ne çok sevdiler tiyatro yu bu kesim 23 7 Yanıtla
  • 220198:
    sadece ogrenci gorunum teroristler icin mi?Eko icinde oturmuyor musun yoksa siz de anladiniz mi artik:) 21 8 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    o kitablarda yazmiyormu . bas kaldiranin basi alinir. Özur o bizim kanunlar sizin deyil!! 18 6 Yanıtla
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