CHP'li Özel: Tüm milletvekillerini haftaya Genel Kurul'da olmaya davet ediyoruz - Son Dakika
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CHP'li Özel: Tüm milletvekillerini haftaya Genel Kurul'da olmaya davet ediyoruz

25.07.2022 15:35
CHP'li Özel: Tüm milletvekillerini haftaya Genel Kurul'da olmaya davet ediyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Başkanlığı'na sundukları kanun teklifi için 120 milletvekilinin imzasıyla TBMM'yi olağanüstü toplantıya davet ettiklerini belirterek, "Toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili Genel Kurul'da olursa, genel görüşme başlayacak ve ardından...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Başkanlığı'na sundukları kanun teklifi için 120 milletvekilinin imzasıyla TBMM'yi olağanüstü toplantıya davet ettiklerini belirterek, "Toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili Genel Kurul'da olursa, genel görüşme başlayacak ve ardından kanunun görüşmelerine geçebileceğiz. Biz iktidar muhalefet ayırmadan tüm grupları, tüm milletvekillerini bu toplantı çağrımıza cevap vermeye ve gelecek hafta saat 14.00'te Genel Kurul'da olmaya davet ediyoruz" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Meclis'i 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırmak amacıyla yeterli olan 120 milletvekilinin imzasını taşıyan dilekçeyi Meclis'e sunduklarını duyurdu. Geçen hafta Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık meslek örgütlerinin temsilcileriyle ortak çalışma yaptıklarını aktaran Özel, "O çalışmanın ürünü olarak 14 maddelik bir kanun teklifi var. Biz, 3 grup başkanvekili olarak yürütme ve yürürlük maddeleri ile birlikte 16 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığı'na sunduk. Partimizin 120 milletvekilinin imzasıyla, TBMM İçtüzüğü ve Anayasa'nın öngördüğü şekilde Meclis'i olağanüstü toplantıya davet ediyoruz. Ne zaman? Önümüzdeki hafta 1 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te. Bu olağanüstü toplantıda ilk önce bir genel görüşme açılmasını talep ediyoruz. Tüm siyasi partiler, bir genel görüşme açarak sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, düşüncelerini önerilerini dile getirsin" diye konuştu.

'MECLİS BAŞKANI, 7 GÜN İÇİNDE TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK DURUMUNDA'Genel görüşmenin ardından Meclis'in bugün sundukları yasa teklifini görüşmesini talep ettiklerini aktaran Özel, şöyle konuştu: " Meclis Başkanı, 7 gün içinde Meclis'i toplantıya çağırmak durumunda. Önümüzdeki pazartesi günü toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili Genel Kurul'da olursa, genel görüşme başlayacak ve ardından kanunun görüşmelerine geçebileceğiz. Biz iktidar muhalefet ayırmadan tüm grupları, tüm milletvekillerini bu toplantı çağrımıza cevap vermeye ve gelecek hafta saat 14.00'te Genel Kurul'da olmaya davet ediyoruz. Tabii bu konuda üzerine görev düşen ve daha önceden görevini yaparlarsa Meclis'in gelecek hafta daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak olanlar var. Bunlar da Sağlık Komisyonu Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı'dır. Kanun teklifimizin, bu 2 komisyona sevk edilmesi beklenmektedir. Bu komisyonlar, yazın çalışma kararı almış durumda. Başkanları, herhangi bir başka iş ve işleme gerek olmaksızın bu hafta içinde komisyonlarını toplantıya çağırabilir. Kendilerine sevk edilecek bir kanun teklifi üzerinde komisyon toplantısı, komisyon çalışmaları bu hafta içinde tamamlanabilir. O zaman gelecek pazartesi genel görüşmeyi müteakip kanunun görüşmelerine geçer ve bunu kamuoyunda beklentilerini karşılayacak tüm sağlık emekçilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde normal çalışma saatleri içinde bunu tamamlayabiliriz. Eğer Sağlık ve Adalet komisyonları pazartesi gününü beklerse, o zaman gelecek hafta pazartesiden sonra birkaç gün daha çalışmaya ihtiyaç olacak. Meclis Başkanı'nın bu toplantı çağrımızı önümüzdeki pazartesi için yapacağına inanıyorum."16 MADDELİK YASA TEKLİFİ

CHP'nin, meslek örgütü temsilcileri ile hazırladığı ve TBMM Başkanlığı'na sunduğu 16 maddelik yasa teklifi ile 'Türk Ceza Kanunu' ile 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da değişiklik yapılması öngörülüyor.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özel: Tüm milletvekillerini haftaya Genel Kurul'da olmaya davet ediyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Özel: Tüm milletvekillerini haftaya Genel Kurul'da olmaya davet ediyoruz - Son Dakika
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