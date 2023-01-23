CHP'li Öztrak: İtirazları ülkenin hukukçuları yapacak - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: İtirazları ülkenin hukukçuları yapacak

23.01.2023 19:51
CHP'li Öztrak: İtirazları ülkenin hukukçuları yapacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez Cumhurbaşkanı seçilme olasılığına ilişkin, "Neyin ne olduğu bu Anayasa'da yazıyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez Cumhurbaşkanı seçilme olasılığına ilişkin, "Neyin ne olduğu bu Anayasa'da yazıyor. Bu Anayasa'yı yorumlamak da hukukçuların görevi. Seçime giderken biz milletin gündemini bu tartışmalarla işgal etmek istemiyoruz. Bu itirazları ülkenin hukukçuları tabii ki yapacaklardır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, 26 Ocak'ta CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının bir araya gelerek çalışmalarına son şeklini vereceklerini söyledi. 30 Ocak tarihinde ise Türkiye'nin ekonomik krizlerden birlikte nasıl çıkacağını tüm detayları ile paylaşacaklarının altını çizen Öztrak, "Bu çerçevede, 26 Ocak Liderler Zirvesi, 30 Ocak lansmanı ile ilgili hazırlıkları da Merkez Yönetim Kurulu'muzda ele aldık. Kaçan namazın kazası olur. Ama kaçan fırsatların kazası olmaz. Hele hele siyasette kaçan fırsatların kazası hiç olmaz. Saray milletten yetki istedi, zaman istedi, kaynak istedi. Hiçbir hükümete verilmeyen yetki, zaman ve kaynaklar bu kadrolara verildi. 2003'ten 2022'ye kadar milletimiz; aşından, işinden, alın teri kazancından, 'Erdoğan Şahsım Hükümetlerine' 2 trilyon 538 milyar dolar vergi ödedi. Erdoğan, içeriden, dışarıdan 125 milyar dolar da borçlandı. Milletin atadan deden kalan malını mülkünü 65 milyar dolara sattı" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEDE BAĞIMSIZ YARGI BIRAKMADILAR'CHP'li Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla' mücadele sözü verdiğini söyleyerek, "Peki, menzili 2023 yılı olan milletimize verdiği taahhütleri yerine getirdi mi? 2023'te milli gelirimiz 2 trilyon dolar olacaktı. Şimdi, 'Milli gelir ancak 867 milyar dolar olur' diyor. 2023'te kişi başına gelirimiz 25 bin dolar olacaktı. Şimdi, '10 bin 71 doları öp de başına koy' diyor. 2023'te ihracatımız 500 milyar dolar olacaktı. Şimdi, 'İhracat 265 milyar dolar anca olur' diyor. 2023'te işsizlik oranı yüzde 5 olacaktı. Şimdi, bunun tam iki katına, 'Yüzde 10,4 işsizlik oranına razı olun' diyor. Milletten, para istediler aldılar, yetki istediler aldılar. 2010'da ve 2017'de Anayasayı değiştirdiler. Ülkede ne bağımsız yargı ne denge ne de denetim bıraktılar" değerlendirmesinde bulundu.'MİLLETİMİZE TAAHHÜDÜMÜZDÜR'"Helale haram karıştırmamış iş adamları ile çalışacağız" diyen Öztrak, sözlerine şöyle devam etti: "Namusuyla iş yapmaya çalışan iş insanlarımız da elbette kayırmacılıktan, yolsuzluktan rahatsız. Bunu en iyi biz biliyoruz. Yolsuzluklar onların ayağında da büyük bir pranga. Yolsuzluğun olduğu yerde ekonomik özgürlükler tehlikededir. Kimse malından, mülkünden emin olamaz. Yolsuzlukların olduğu yerde ihaleler en uygun, en ekonomik teklifi verene değil en çok rüşveti verene gider. Yolsuzluğun olduğu yerde kaynaklar etkin kullanılmaz heba olur. Yolsuzluğun olduğu yerde servet bir avuç elde toplanır. Gelir dağılımı daha da bozulur. Bugün küresel yarışta boşuna zemin kaybetmiyoruz. Küresel yolsuzluk algısındaki konumumuz 2013'ten bu yana 43 basamak kötüleşerek 180 ülke içinde 96'ncı sıraya düştü. Aynı dönemde, dünyada ekonomik özgürlüklerdeki konumumuz 38 sıra birden kötüleşerek, 177 ülke içinde 107'nci sıraya geriledi. 2022'nin ilk 11 ayında ülkemize gelen kaynağı bilinmeyen para 22 milyar 341 milyon dolar. Kötü para, iyi parayı kovdu; kötü sahiplerini de, peşinden getirdi. Bugün memleketimiz mafyanın oyun alanına döndü. Her gün sokakta büyüklü küçüklü uyuşturucu çeteleri, birbiriyle çatışıyor. Çevre ülkelerin mafyaları artık Türkiye'de hesaplaşıyor. Azeri mafyası Antalya'da, Gürcü mafyası Trabzon'da birbirine sıkıyor."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için sosyal medyada paylaştığı, "Dört ay sonra iktidara geldiğimizde Sinan Ateş'in katillerini adalet önüne çıkarmak için çalışmaya başlayacağız. Kurtlar sofrası kazanamayacak, Sinan Ateş unutulmayacak" sözlerini hatırlatarak, "Genel Başkanımızın sözleri milletimize taahhüdümüzdür. Rahmetli Osman Bölükbaşı'nın dediği gibi; 'Siyasetçilerin geçmişi sözlerine kefil olmalı. Sözleri ileride kendilerinden davacı olmamalıdır' diye konuştu. 'BİZ MİLLETİN YOKSULLUĞU KONUŞULSUN İSTİYORUZ'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Faik Öztrak, bir basın mensubunun yönelttiği "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez seçilmesine ilişkin Anayasal ya da yasal bir engel olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız Yüksek Seçim Kurulu'na ne zaman başvuru yapacaksınız?" sorusuna, eline aldığı Anayasa Kitapçığını göstererek, "Neyin ne olduğu bu Anayasa'da yazıyor. Bu Anayasa'yı yorumlamak da hukukçuların görevi. Seçime giderken biz milletin gündemini bu tartışmalarla işgal etmek istemiyoruz. Bu itirazları ülkenin hukukçuları tabii ki yapacaklardır. Ama biz seçim sathı mahallinde milletin açlığı, yoksulluğu, milletin nasıl refaha çıkarılacağı, enflasyonu tek haneli rakamlara nasıl düşüreceğiz, bunların tartışılmasını istiyoruz. Ülkemizin nasıl tüm dünyada üretim üssü olarak ortaya çıkmasını sağlayacağız, bunların tartışılmasını istiyoruz" diye yanıt verdi.


Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: İtirazları ülkenin hukukçuları yapacak - Son Dakika

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