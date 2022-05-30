CHP'li Salıcı: Genel başkanımız iddiasının arkasında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarıyla ilgili, "Sayın genel başkanımız iddiasının arkasında. Sayın Erdoğan'ın dava açmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Belki bu dava vesilesiyle gerçeklerin ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu olur" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Salıcı, ekonominin yine sıkıntıda olduğunu belirterek, "4 yıldan beri Türkiye ağır bir krizle boğuşuyor ve bu kriz buhrana dönüştü. Hükümetin atmış olduğu istikrarsız yanlış adımlarla da krizin boyutu gün geçtikçe daha da ilerliyor. Enflasyon yükseliyor. Resmi enflasyon rakamları yüzde 70'lere dayanmış durumda. Uzmanlar daha da artacağını ifade ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye resmi enflasyon rakamlarına göre bu alanda ilk sıralara yerleşmiş durumda. Yüzde 122'lik üretici enflasyonu ile de dünya şampiyonluğunu ele geçirmiş durumda. Tarihimizde ilk kez iç borca ödenecek olan faiz ana parayı geçti. Türkiye böyle ağır bir ekonomik sarmal içerisinde devam ederken bir yandan da vatandaşlarımız enflasyon altında ciddi şekilde eziliyor ve ağır sorunlar yaşamak durumunda kalıyorlar" diye konuştu.