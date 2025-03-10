CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi - Son Dakika
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Politika

CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki 13 milletvekili, Hatay'daki Yayladağı Gümrük Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. 1000'den fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmalara ilişkin konuşan vekiller, Suriye'nin Lazkiye kentine insani güvenlik koridoru açılmasını istedi.

10.03.2025 13:48
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Bir dizi ziyaret için dün kente gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beraberindeki 13 milletvekiliyle Lazkiye sınırındaki Yayladağı Gümrük Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Başarır, Lazkiye'deki Alevilere yönelik olayları endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

"HERKESİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM"

Lazkiye'de yaşayan sivillerin Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçesindeki vatandaşların akrabaları olduğunu anlatan Başarır, "Herkesi sağduyuya, sağduyulu açıklamaya davet ediyorum. Dün de insani güvenlik koridorunun açılmasını istiyorduk, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bizim dış politikadaki tavrımız net. Komşularımızın toprak bütünlüğü, yönetim bütünlüğü, demokrasi içerisinde yönetilmesidir. Bugüne kadar müdahale etmedik, bugün de etmeyiz. Bunun da bize bir faydası, gördüğünüz gibi Suriye'ye, Orta Doğu'ya, insanlığa bir faydası olmadı. Müslümanlar birbirini öldürdü. Emperyal güçlerin değil, hangi mezhepten olursa olsun Müslümanların, komşuların can güvenliğini düşünmeliyiz" dedi.

CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi

LAZKİYE VE ÇEVRESİNDE BİLANÇO OLDUKÇA AĞIR

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda. Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen kişilerin oluşturduğu kaydedildi. Çatışmalarda Esad yanlısı unsurlardan 148, Suriye hükümeti güçlerindense 125 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi

NE OLMUŞTU?

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı. Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

CHP\'li vekiller, Suriye\'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • or ac:
    Esadın katliamları için sessiz kalanlar bir anda ayağa kalktı.. Neden acaba ? 109 12 Yanıtla
  • Kzk :
    Sizin derdiniz ne zaman Suriye deki insanlar oldu? 87 11 Yanıtla
  • yaserr salmani:
    gazzede niçin insani koridora öncülük etmediniz? 66 7 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Ne oldu Suriyeliler gitsin gitsin gitmezlerse zorla göndeririz diyenler yeni suriyelimi getiriyor. Keşke esad zulüm edip bombalarkende gidip orada mezhep siz olarak yapma diye birşey Klasik chp zamanlaması 62 6 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Suriyeli istemiyorsunuz Suriye'de çoğunluk nüfus katledilir iken şam a giden heyet lütfen duruş ve ilkeleriniz şovenlikten ibaret olmasın Sünni de insan Alevide insan Sünni bombalanirken kaçanları terörist ilan edenler vatanlarinda neden savasmiyor diyenler aynı şey başa gelince değişik tutum alıyorsa bu fasizimdir 51 3 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bunların derdi Suriye falan değil CHP her Zaman kaos peşinde olur ortalığı karıştırma peşinde olur CHP ne zaman Suriye'deki masumlar için üzüldü yıllardır orda katliam vardı nerdeydi şimdiye kadar Allah bu CHPye fırsat vermesin inşallah ?? 31 5 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    İran ve İsrail çağrısından ve sonra başlayan çatışmalar bu işin kolay olmayacağının göstergesi. İran Alevileri, İsrail ise DEAŞ' ı kışkırtıyor... 36 0 Yanıtla
  • adige1864:
    esedin türkiye uzantısı 30 3 Yanıtla
  • stanciu george:
    klasık soytarılar amacları algı yapmak baska bırsey degıl 26 4 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Ne oldu bu Cuma namazına gitmiyormu bizim ekip 1 2 Yanıtla
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