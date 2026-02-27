CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı - Son Dakika
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li Veli Ağbaba\'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
27.02.2026 13:56  Güncelleme: 14:00
CHP\'li Veli Ağbaba\'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolilerinin üzerine fotoğrafını bastırması ve dağıtım anlarını paylaşması, yardımların gösterişe dönüştürüldüğü yönünde eleştirilere neden oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardım kolileriyle gündeme geldi. Ağbaba'nın kolilerin üzerine kendi fotoğrafını bastırması ve yardım anlarını sosyal medya hesaplarında video olarak paylaşması kamuoyunda tartışma başlattı.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Büyük tepki çeken olayla ilgili "Bir kerede hayıriçin yapılan işi gösterme uğraşında olunmasa ne güzel olur", "Kötü bir görüntü olmuş", "Bir elin verdiğini diğer el bilmemeli. İktidarı muhalefeti aynı. Sonumuz ne olacak bilmiyorum", "Al birini vur ötekine", "Parasını cebinden vermişse mantıklı, değilse ayıp etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Dene Mene Dene Mene:
    Adama sorsan Ramazanın ne olduğunu bilmez 78 42 Yanıtla
    b-malak b-malak:
    iyi tanırım veli abiyi Alevi olduğundan böyle yazdın sanırım veli abi inan senden daha imanlıdır ve insandır 23 36
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    eskiden CHP böyle Yardımları ancak seçimlere yakın yapardı valla Reis sayesinde herkes yardımsever oldu:)))) 35 16
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    adamlar milletin nasıl boyle muhtac hale geldigine degilde yardım kutularının uzerindeki fotografa takılmıs. ulkenin ozeti tamda bu. 15 16
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Çok görmemek lazım CHP zihniyeti reisin rüzgârıyla ancak bu kadar yapabiliyorlar eskiden bunuda yapmıyorlardı 7 2
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    demi Müslümanlık sizin tek elnizde. pudra sekeri 0 0
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    sizde yapın sizde resminizi katın ihtiyaç sahipleri o resme bakmaz içindeki ihtiyacı olana bakar 50 46 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Açıkta ve gizlide vermenin ayrı ayrı hikmeti vardır. Allah kabul etsin. 18 7
    Murat dogan Murat dogan:
    yapıyorlar zaten gizli yapıldıgı için sizin haberiniz olmuyor 7 3
    Nafi Aydogan Nafi Aydogan:
    yapıyorlar zaten bunun gibi milletin gözüne sokmuyorlar 2 0
    Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Haklısın bizde resmimizi bastıralım da sen bizim resmimizi görünce şmdiki gib nevar bunda diycekmisin yoksa biz yaparız siz yapamazzınızmı diyceksin 2 0
    Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Murat Doğan, sanki yapmıyorsunuz. saat 6 dan sonra in pendik metroya bak bakalım Ahmet Cin nasıl bir erzak veriyor sana. 0 1
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    yok biz yaptığımız zaman dini siyaset Alet etmek oluyor gizli yapın oluyor ama Nadiren de olsa CHP yaptığı zaman gizli de açık da yapsa sıkıntı olmuyor 0 0
  • 205622 205622:
    oy lazım ileriye yatirim 31 19 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    aynen seçim yatırımı 2 2
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ben her habere yorum yaparım koçum son dakika kimisini yayınlar kimsenin yayınlamaz benim elimde olan bir şey değil Ben onu mu takip edeceğim 0 0
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    selami öcalan haberinde zam haberinde neden yoksun la utanıyonmu 0 0
  • Ahmet İlhan Ahmet İlhan:
    varsın göstersin kendini Keşke herkes yapsa da varsın belli olsun En azından fakir fukaranın bu Ramazan'da karnı doyar 17 11 Yanıtla
    Murat dogan Murat dogan:
    chpyi savunmak için yanlışa dogru diyorsunuz ayıp be 4 3
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    he bir tek CHP yapıyor yardımları bir bak bakayım yardım kuruluşlarına hepsi İslami yardım kuruluşları işlerinde bir tane solcu yardımlaşma Kuruluşu var mı acaba acaba solcular da böyle bir kuruluş var mı onu sorgulamak lazım:))) 3 1
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    aynen oyle, rezillik bu. tum partilerin yaptiklari da ayni rezillikte. ha foto koy ha parti logosu vs . 7 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
