CHP\'li Veli Ağbaba\'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

varsın göstersin kendini Keşke herkes yapsa da varsın belli olsun En azından fakir fukaranın bu Ramazan'da karnı doyar

Selami Karagülle:

he bir tek CHP yapıyor yardımları bir bak bakayım yardım kuruluşlarına hepsi İslami yardım kuruluşları işlerinde bir tane solcu yardımlaşma Kuruluşu var mı acaba acaba solcular da böyle bir kuruluş var mı onu sorgulamak lazım:)))