CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem yaratan ABD ziyaretinden sonra şimdi de İngiltere'ye gidiyor

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Geçtiğimiz haftalarda ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gezisiyle ülke gündemine oturmuştu. Kılıçdaroğlu'nun özellikle ABD ziyaretinde 8 saat boyunca yanındaki gazetecileri atlatıp New York'a gitmesi tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na seslenip "8 saat boyunca neredeydin? O süreçte kimlerle görüştün?" şeklinde çağrıda bulunmuştu.

İNGİLTERE YOLCUSU

CHP liderinin yen bir yurt dışı gezisi daha planladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, uluslararası ziyaretleri kapsamında ABD'nin ardından Birleşik Krallık'a gidecek. Kılıçdaroğlu, 2-4 Kasım'da yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yatırımlarıyla dikkati çeken kurum ve kuruluşlar ile yeşil, doğa dostu dönüşümü de içine alan yatırımcı ağları ve önde gelen bağımsız yatırımcı fon temsilcileriyle bir araya gelecek.

PARTİSİNİN BAKIŞ AÇISINI ANLATACAK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu görüşmelerinde, Türkiye'ye yönelik olası nitelikli yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla değerlendirecek ve partisinin bakış açısını paylaşacak.

Kılıçdaroğlu'na bu seyahatte CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun eşlik etmesi bekleniyor.