CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır

04.07.2022 11:44

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon oranına tepki gösterdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "ENAG yıllık %176 enflasyon açıkladı, TÜİK %79. Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

İLK TEPKİ CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına ilk tepki ise kuruma baskın ziyarette bulunarak gündem yaratan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"SUÇ İŞLEMEYİ BIRAKIN, SORUMLUSU SİZ OLACAKSINIZ"

Sosyal medya hesabından Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı yıllık oran olan yüzde 176'lık rakamı TÜİK'in açıkladığı yüzde 79 ile karşılaştıran Kılıçdaroğlu, "Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!" ifadesini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı;

Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon tepkisi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir

TÜİK BİNASINA BASKIN ZİYARETTE BULUNMUŞ ANCAK İÇERİ ALINMAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl kasım ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş ve "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadesine yer vermişti.

Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon tepkisi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir

"TÜİK BİR DEVLET KURUMU OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

Paylaşım sonrası TÜİK'e giden ancak CHP heyetiyle birlikte içeri alınmayan Kılıçdaroğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "TÜİK bir devlet kurumu olmaktan çıkmış, bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık devletin bir kurumu değildir" ifadesini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır - Son Dakika


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