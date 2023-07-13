CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti

13.07.2023 17:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimler sonrası ilk kez İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmede yerel seçimler, ekonomi, dış basın ve siyaset gündem olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kaybedilen seçimlerin ardından ilk kez ziyaret etti. Görüşmeden ilk fotoğraflar basına servis edildi.

SEÇİMLERİN ARDINDAN İLK ZİYARET

Millet İttifakı'nın ana omurgasını oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin liderleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da eşlik etti.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NU KARŞILAMADI

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne girişinde partinin kurmayları tarafından kapıda karşılandı. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu karşılamaması dikkat çekti.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Görüşmeden ilk fotoğraflar da geldi. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

"CHP'DEN 15 MİLLETVEKİLİ İSTEDİK, EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında girmişti. Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesinin ardından Akşener'le aralarında soğuk rüzgarlar esmişti. Meral Akşener geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "CHP'den 15 milletvekili istedik, en büyük pişmanlığımdır. Bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş" demişti. Akşener'in bu sözleri, "Millet İttifakı dağıldı" iddialarını da beraberinde getirmişti.

YORUMLAR (3)
  • mücahid: önümüzde belediye seçimleri var tabiiki, ne demişler menfaat tüm ayarları bozar!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: SEÇİMDEN SONRA İP KURULTAYINDA BAY KEMAL VE 7 İTTİFAKA SÖYLEMEDİGİNİ BIRAKMAYAN MERAL HANIM CHP YAN YANA ÇÜRÜK YUMURTA KOKUSU GELİYOR Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ali sarı: hayırdır kankiler pek mutlu poz vermişsiniz 1 kere daha hayırdır. Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti - Son Dakika


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