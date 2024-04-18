CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin nezaket ziyareti olmadığını belirtti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Sayın Cumhurbaşkanından randevu talep edeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık" dedi.
CHP Meclis Grubu, Grup Başkanvekilliği ve Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek için basına kapalı toplandı. Grup Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Murat Emir ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç yarıştı. Dört milletvekili belediye başkanı olduğu için sandalye sayısı 125'e inen CHP'de grup başkanvekili olmak için salt çoğunluk yani 63 milletvekilinin oyu gerekiyordu. Yapılan seçiminin ardından Murat Emir 66 oy alarak CHP'nin yeni Grup Başkanvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanan görüşme hakkında da konuşan Özel, bunun bir nezaket ziyareti olmadığını, kapsamlı bir görüşme geçireceklerini söyledi.
"Murat Emir, Meclis'te büyük bir başarı gösteren arkadaşımız"
Seçimin ardından yen Grup Başkanvekilini tebrik ettikten sonra açıklama yapan Özel, "Afyonkarahisar milletvekilimiz, grup başkan vekilimiz Burcu Köksal'ın her 2 Afyonlu'dan birinin oyunu alarak belediye başkanı seçilmesinden sonra kendisinden boşalan yer için Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir seçim yaşadı. 2 adayımız vardı, 2 adayımız arasından hiçbir ayrım gözetmeksizin bir demokratik yarışı teşvik ettik. Adaylarımızdan bir tanesi birinci turda salt çoğunluğu alarak Murat Emir, Meclis'te emeği olan hem hukukçu kimliğiyle hem hekim kimliğiyle mecliste çok çalışan benim de Grup Başkan Vekili olarak hep en kritik noktalarda verdiğim görevlerde büyük bir başarı gösteren arkadaşımız Grup Başkanvekilimiz olarak seçildi. Diğer adayımız Sevda arkadaşımız İzmir milletvekilimiz o da tüm arkadaşlarımız kadar bu göreve layık olan bir arkadaşımızdı. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi, parti içi demokrasiyi, grup içi demokrasiyi işletmeye devam edecek. Ben grup seçimlerinden sonra geldim. Seçilen arkadaşımızı tebrik ettim. Seçim yarışında bir adım geride kalan arkadaşımıza teşekkür ettim. Bundan sonraki süreçte ilgili de kendilerini görevlendirdik" ifadelerini kullandı.
"Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanan görüşmeye dair konuşan Özel, "Şöyle bir takvimlendirmemiz var, bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Pazartesi MYK yapmıştık, yarın uzun bir MYK'mız daha var. Öğleden sonra Parti Meclisimiz toplanacak. 2 ayda bir toplanan Parti Meclisimizi 2 ayda biliyorsunuz 13 kez topladım ben. Bundan sonra da sık toplanmaya devam edecek. Cumartesi günü İl Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ayrı ayrı ve birlikte Cumartesi pazar günü çok özel bir çalışma toplantısında bir araya gelecekler. Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki heyetin 5 daimi üyesi ilk toplantıya katılacak. Bundan sonrası içinde çalışmaya başlayacağız. ve seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrasıyla ilgili yol haritamızı belirliyoruz ki parti grubumuzdan da bir uzun toplantı daha yapma niyetindeyim. Ondan sonra sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Sayın Cumhurbaşkanından randevu talep edeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak, Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ine nüfusunun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin Genel Başkanı olan Erdoğan'la yapacağı bir görüşmedir. Nezaket görüşmesi olsa hızlı yaparız ama Erdoğan da konuşacağımız konular var diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Bu konuda Parti Meclisimden, MYK'mdan grubundan, belediye başkanlarından görüş alıyorum ve buna olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil, belki gündemleri önceden de müzakere ettiğimiz uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki. Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz, o yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini, önerilerini alarak gideceğim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin nezaket ziyareti olmadığını belirtti - Son Dakika
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti. Aslan, İdil Belediyesinin su ve kanalizasyon şebekesini yenileme işinden dolayı 45 milyon lira borcu olduğunu ifade ederek, ilçenin su sorununun halen çözülmediğini belirtti. Aslan, belediyenin borçlarının Hazine tarafından silinmesini ve yeni bir su projesinin yapılmasını istedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında ilk kez toplandı. Nisan ayı olağan toplantısında gündem maddeleri okundu ve başkanvekilleri, divan katipliği, encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Ayrıca Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimleri de gerçekleştirildi. Görgel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşa edilmesi noktasında tüm belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etti ve bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirileceğine inandığını belirtti.
Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2024 yılında gerçekleştirilen projelerin değerlendirmesi yapıldı. Vali Usta, 132 projeden 12'sinin tamamlandığını, 84 projenin devam ettiğini ve 25 projenin ihale aşamasında olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde yakınlarını kaybeden Ebrar Sitesi aileleri, basın açıklaması yaparak hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. Açıklamada, felaketin sorumlularının yargı önünde hesap vermesi ve eksikliklerin giderilerek adil bir yargı süreci talep edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı ve 2053 hedeflerine ulaşmak için daha fazla çalışma gerektiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin farklı meteorolojik afetlere hazır olması gerektiği vurgulandı ve iklim değişikliğinin neden olduğu afetlere karşı önlemler alındığı ifade edildi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi ilçesini ziyaret ederek, ilçe protokolüyle bir araya geldi, spor kulübü alanını inceledi, belediye başkanıyla görüştü, okul ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, şehit polis memurunun ailesini ziyaret etti.
Pütürge Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında ilk kez toplandı. Meclis üyelerinin görev dağılımı yapıldı ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgi verildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.
Şırnak Valisi Cevdet Atay, Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı. Vali Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Uludere ilçesine giderek esnaf ziyareti yaptı. Daha sonra Melek Soylu'nun taziyesine katılan Vali Atay, aile üyelerine başsağlığı diledi ve dua etti. Şenoba beldesine geçen Vali Atay, burada Ferhat Bilen, Haşim ve Abdulkerim Babat'ın taziyelerine katıldı ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Vali Atay, ziyaretlerinin ardından Şeyhan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eruh ilçesinde yakalandı. H.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?