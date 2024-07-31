CHP Lideri Özel, İsrail saldırılarına 'katliam', Haniye'nin öldürülmesine ise 'cinayet' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Lideri Özel, İsrail saldırılarına 'katliam', Haniye'nin öldürülmesine ise 'cinayet' dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in saldırılarına ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca erken seçim talebini de dile getiren Özel, iktidar olmak için sabırsızlandığını belirtti.

31.07.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Lideri Özel, İsrail saldırılarına "katliam", Haniye'nin öldürülmesine ise "cinayet" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir"

"Netanyahu'yu Amerika'da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır"

"Ben iktidar olmak için gün sayıyorum, sabırsızlanıyorum, duramıyorum"

" AK Parti, 'evet' demeden erken seçim olmuyor"

"Ne kadar erken seçim olursa o kadar erken CHP iktidar olur"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gündeme dair konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine ilişkin olayı "cinayet" olarak nitelendirdi. Erken seçim tartışmaları hakkında da konuşan Özel, "AK Parti, 'evet' demeden erken seçim olmuyor. Ben gün sayıyorum, sabırsızlanıyorum, duramıyorum iktidar olmak için" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir dizi ziyaretler için Eskişehir'e geldi. İlk olarak CHP Eskişehir İl Başkanlığı binasını ziyaret eden Özel, buradan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

"Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir"

Burada gündeme dair konuşan Özgür Özel, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğrayrak hayatını kaybetmesi, İsrail'in yaptığı saldırılar hakkında konuştu. Amerika'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu alkışlayanların bu katliamın ortağı olduğunu belirten Özel, "Biz nerede bir şiddet varsa nerede bir ölüm varsa bundan üzüntü duyarız. Biz İsrail'in Filistin'e yaptığı devlet teröründe duruyoruz. Ama Hamasın Ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü. Suçsuz insanlar öldü. Ama orada suçsuz insanlar öldü, biz buna karşılık veriyoruz diye 40 bin kişi öldürdüler. Hala daha durmuyorlar. Netanyahu'yu Amerika'da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır. Netanyahu gibi birisine çocuk, kadın katiline, ambulans, hastane vurdurtan, ekmek kuyruğundaki insanlara ateş attırtan bir insanlık suçlusuna bir soygunun suçlusuna belki ileride bu noktaya gelecek iş. Bunun tanımı odur ve uluslararası camia bunu eninde sonunda kabul etmek zorunda kalacak. Alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludurlar. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın akan her damla kan akan her damla gözyaşı bizim yüreğimizi sızlatmaktadır" dedi.

"Ne kadar erken seçim olursa o kadar erken CHP iktidar olur"

Erken seçimi istediğini ve iktidar olmak için sabırsızlandığını söyleyen CHP Lideri Özel, AK Parti'nin erken seçimi istemeden bunun olmayacağının altını çizdi. CHP iktidar olursa Türkiye'ye çok büyük kredilerin geleceğini belirten Özel, "Erken seçim isteyemeyeceğim demedim. Dedim ki; bu seçim sonucunu bahane edip istemeyeceğim dedim. AK Parti'liden de biz oy aldık. Adama dün oy ver, bugün kandırdın seçim istiyorum diyemezsin. Ama şimdi erken seçimin meşru şartları kendiliğinden ortaya çıktı ve insanlar erken seçim istiyor. Türkiye'de kim erken seçim istiyorsa arkasındayız. Ben dünden razıyım, bugünden hazırım Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ama şu anda şu gücümüz yok, 127 milletvekilimiz var bizim, 360 lazım. AK Parti, 'evet' demeden erken seçim olmuyor. O yüzden erken seçim talebini muhalefete doğru değil, biz erken seçimden yanayız ben gün sayıyorum, sabırsızlanıyorum, duramıyorum iktidar olmak için. Ama iktidar erken seçim yapmayı yetkisi elinde kaçıyor. Bu talebi iktidara doğru yönetmek lazım. Erken seçim talebini yönetmek lazım. Ne kadar erken seçim olursa o kadar erken CHP iktidar olur, o kadar erken biraz önce söylediğim hem Avrupa Birliği süreci başlar, demokrasi gelir yavaş yavaş sıkıntılar biter. Türkiye'ye çok büyük krediler gelir, çok büyük fonlar gelir. Çünkü biliyorsunuz bir ülke demokrasi vaat ediyorsa, AK Parti 2002-2007 nasıl rahatladı? Demokrasi vaat ediyordu, Avrupa Birliği'ne girmeyi vadediyordu. Herkes buraya geliyordu. Şimdi 'gerekirse Şanghay'a gideriz' deyince herkes kaçıyor" dedi.

Daha sonra Özgür Özel, programının devamı için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binasından ayrıldı.

Kaynak: İHA

İsmail Haniye, Özgür Özel, İsrail, Hamas, Partiler, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Lideri Özel, İsrail saldırılarına 'katliam', Haniye'nin öldürülmesine ise 'cinayet' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki “150 metre“ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki "150 metre" detayı çarpıcı
22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:23:44. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Lideri Özel, İsrail saldırılarına 'katliam', Haniye'nin öldürülmesine ise 'cinayet' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement