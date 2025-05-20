CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti heyetini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti heyetini kabul etti

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kabul etti.

20.05.2025 17:28  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonrası DEM heyetini Özgür Özel uğurladı. Özel, daha sonra Genel Merkezde gazetecilerin gündeme dair sorduğu sorularını yanıtladı.

Görüşmenin içeriğine dair sorulan bir soruya cevap veren Özel, "Değerli arkadaşlar, DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Grup Başkanvekilleri bir randevu talebinde bulundular, bir görüşme gerçekleştirdik. Onlar bir tur görüşme yapıyorlar. Bütün siyasi partilerle. ve bu turda bir basın açıklaması planlamadılar. Öyle olduğu için de bir basın toplantısı ve içeriğe yönelik olarak bir açıklama yapmak mümkün değil. Bunu görüşme sonrası bir açıklama olarak değil. Siz tabii bizim ev sahibi olduğumuz bir mekanda bu kadar ısrar üzerine tabii ki sorularınızı yanıtlayacağız" dedi.

"Yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız"

HSK seçimleri ile alakalı konuşan Özel, "HSK ile ilgili mesele tam bir hukuksuzluk meselesi. Anayasa Mahkemesi'ne bugün HSK seçimi sonlandığında, yarın başvuruda bulunacağız. Yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız. Şu kadar açık arkadaşlar; Anayasa diyor ki 'İlk turda nitelikli çoğunluk aranır. İkinci turda daha düşük bir nitelikli çoğunluk aranır. Bunlar sağlanamazsa üçüncü turda en çok oyu almış adaylar arasında kura çekilir' diyor. Olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, yani ilk iki turda nitelikli çoğunluğu sağlayamayan AKP, üçüncü turda olmayan bir oylama icat edip, kendi MHP ile birlikte 30 olan oyunu 15-15 ikiye bölüp, kuraya girecek iki adayı da AKP'ye yakın, onların desteklediği adaylara dönüştürmeye çalışacak bir şeytanlık demeyeyim, bir cüretkarlık, bir tenezzül, bir yankesicilik teşebbüsü" ifadelerini kullandı.

"Bahçeli'nin komisyon meselesini, biz bu komisyon fikrinin sahibiyiz, ilk savunucusuyuz"

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, DEM Parti ile yapılan görüşme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili TBMM'de komisyon kurulması teklifi hakkındaki soruya ise şu cevabı verdi:

"DEM Parti'nin ziyareti sürece yönelik fikir alışverişi ve bu konuyla ilgili kendi düşüncelerini ifade ettikleri, bizim düşüncelerimizi sordukları bir süreçtir. Bu görüşmeyle ilgili onlar bütün partileri ziyaret ettikten sonra yapacakları açıklamalara kadar benim içeriğe yönelik bir şey söylemem doğru değil. Ancak şunu söylemek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir pozisyonunu tarif etmem gerekirse, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biraz önce sizin de sorunuz oydu herhalde Sayın Bahçeli'nin komisyon meselesini, biz bu komisyon fikrinin sahibiyiz, ilk savunucusuyuz, hep savunucusuyuz. Bugün 'Devlet Bey'in dediği komisyona ne diyorsunuz' değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır söylediği, Meclis'te bir komisyon kurulması fikrine devlet Bey'in dün yaptığı olumlu yaklaşım önemli. Ancak ne ben, ne Devlet Bey ne bir başka siyasi liderin 'Komisyon şu kadar kişiden oluşsun, şöyle kurulsun, şusu böyle olsun, bu kadar danışmanı olsun' bu böyle dayatılacak hususlar değil. Burada doğru yöntem Numan Bey'in kendi görevi gereği, pozisyonu gereği partilerin genel başkanlarını ve liderlerini bir toplantıya çağırması ve partilerin görüşlerini alması. Bu görüşler doğrultusunda bir uzlaşmaya varılarak, kaç kişilik bir komisyon, ne şekilde oluşacak, belirlenmesi. Komisyon oluşunca da çalışma usul ve esaslarını kendisinin belirlemesi lazım. Ben Devlet Bey'in söylediği rakama ya da söylediği yöntemlere MHP'nin bir fikri olarak saygı duyuyorum. Ama Meclis'e böyle bir şey dayatma olmaz. Bunu bütün partiler birlikte müzakere ederler."

"Bence savcılık bir açıklama yapsın"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük sabah saatlerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonun sorulması üzerine şunları söyledi:

"Operasyonun jandarma eliyle yapılmazsa üzerine bunu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Bunu nasıl yorumlamalı' diye sorduk. Cevap şudur; 'Bir önleyici kolluk faaliyeti var. Burada görev bölgeleri var. Ama adli kolluk faaliyetinde artık böyle bir ayrım yok. Polisi mi kullanacak, jandarmayı mı kullanacak savcılık karar veriyor. Savcılık böyle bir karar vermiş. Bu yoğunluklar düşünülerek olmuş olabilir, gizlilik düşünülerek olmuş olabilir' diye anlatıyorlar. Yani savcılık bu operasyonda polisi değil, jandarmayı kullanmış. Bence savcılık bir açıklama yapsın; bunu niye ve ne amaçla yaptığını söylemesi lazım. Ama yetki açısından baktığınızda savcı jandarmaya bu görevi verirse adli kolluk olarak, jandarma bu görevi yerine getirebiliyor. Bu konunun netleşmesi için savcılığın, olur olmaz açıklamalar yapan savcılığın esas bu konuda bir açıklama yapması lazım." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Tuncer Bakırhan, Yerel Yönetim, Özgür Özel, DEM Parti, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti heyetini kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi’nde Süper Lig’e yükseldi Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükseldi
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum
Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı
16 yaşındaki çocuğun çıkardığı yangın evi kül etti Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı 16 yaşındaki çocuğun çıkardığı yangın evi kül etti! Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı
Özel’in “yerel diktatör“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
18:08
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
16:35
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek
23:18
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
23:05
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
22:44
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
22:34
İstanbul’da giyim mağazasına kurşun yağdırdı 5 yaralı var
İstanbul'da giyim mağazasına kurşun yağdırdı! 5 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 18:49:47. #7.13#
SON DAKİKA: CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti heyetini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.