CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Özel, "İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir. İdari yargıdan döneceğine inanıyoruz." dedi.

18.03.2025 18:41  Güncelleme: 18:58
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir. İdari yargıdan döneceğine inanıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Bu alınan karar, hem kararı alanların İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri faaliyette olan bir kurumun tarihine bir kara leke olarak geçmiştir" diyen Özel, "Ama kimse enseyi karartmasın. Sonuçta bu bir idari işlem ve ne baskılarla bu kararın aldığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KARARIN İPTAL EDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Özel açıklamasının devamında "İdari yargı bakımından zaman geçirilmeden hak aranacak. Kararın iptal edileceğine ben inanıyorum. Ayrıca Anayasa Mahkemesi yine benzer bir konuda kişinin kendi hilesi olmamasından dolayı iptal edilen diplomanın geri verilmesine hem de bir ay süre içerisinde bu işlemin yapılması için verdiği bir karar" ifadelerini kullanırken; "Ekrem Başkan'dan önceki yıl birçok kişiye bu imkan sağlanmış. 28 kişiyle ilgili toplu bir karar alınıyor. Biz bunun idari yargıdan döneceğine inanıyoruz. En kötü ihtimal Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik uygulamaları var. Kimse enseyi karartmasın" sözlerini sarf etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZI BELİRLEYECEĞİZ"

Özel ayrıca "Buna cevabı ben Genel Başkan olarak bu kadar veriyorum 1 milyon 750 bin üyemiz, Pazar günü sandık başına daha büyük bir inançla, daha büyük bir şevkle, daha büyük bir motivasyonla giderek Cumhurbaşkanı adaylarının arkasında duracaktır. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Hep birlikte arkasında olacağız. Bizi bu organize kötülük çetesi yenemeyecek" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Başsavcılık yazısında, "YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.

CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu\'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 34ts6665:
    yargı bunda asker bunda hak bunda hukuk bunda. kafasına göre içeri atıyor, kafasına görevden alıyor. Allah büyüktür. tez zaman az zaman. 42 49 Yanıtla
  • Osman A:
    Daha çok beklersin Küçük enişte. 51 18 Yanıtla
  • huseyin demirci:
    Bunalar lanetlendi bu millet bu zihniyete firsat vermez CHP zihniyeti hiçbir zaman için Türkiye’ye hizmet eden bir parti olmadı olmayacaktır Allah bu zihniyetten Türkiye Cumhuriyeti’ni korusun 38 22 Yanıtla
  • 34389554:
    Diploma yok siyaset yok elveda eko 39 18 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    patladı 43 9 Yanıtla
  • null:
    zaten diplomasız olduğu istanbulu nasıl yönettiğinden belliydi. 32 20 Yanıtla
  • Resul Bey:
    siz her suçu işleyin her haltı yiyin işi iktidara ihale edin ne güzel ya, yolunuzu bulmuşsunuz, bu ülkede yargı ve kurumlar yok mu? lehinize karar çıkınca onurlu hakim savcılar, aleyhinize çıkınca yok hükmünde öyle mi? 27 18 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    zaten yok kasetciler 30 10 Yanıtla
  • ABDULLAH YİĞİTOĞLU:
    her işiniz yalan dolan.. 28 10 Yanıtla
  • 220198:
    ya saka gibi hicmi universite bilginiz yok hicmi cevrenizde universite okuyan yok 19 1 Yanıtla
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