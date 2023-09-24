CHP Manisa İl Kongresi'nde arbede yaşandı

CHP'nin Manisa İl Kongresi'nde ortalık karıştı. Genel başkanlığa adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı kongrede, bazı partililer kürsüye yönelince arbede yaşandı.

İKİ BAŞKAN ADAYI YARIŞTI

CHP Manisa İl Teşkilatı'nın 38'inci Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki başkan adayının yarıştığı kongreye CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Parti Meclis Üyesi Pınar Uzun Okakın, belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

BAZI PARTİLİLER ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Genel başkan adaylarının konuşmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun konuşması sırasında bazı partililer arasında tartışma yaşandı.

KÜRSÜYE YÜRÜDÜLER

Tartışmanın büyümesi üzerine bazı partililer kürsüye doğru yönelince kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra CHP Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu ve delegeler araya girerek tansiyonu düşürdü. Semih Balaban ile Ferdi Zeyrek'in il başkanlığı için aday olduğu kongre, ortamın sakinleşmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor.