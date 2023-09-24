CHP Manisa İl Kongresi'nde arbede yaşandı - Son Dakika

CHP Manisa İl Kongresi'nde arbede yaşandı

Son Güncelleme: 24.09.2023 20:03

CHP Manisa İl Teşkilatı'nın 38'inci Olağan Kongresi'nde, bazı partililer arasında çıkan tartışma kısa süreli arbedeye dönüştü.

CHP'nin Manisa İl Kongresi'nde ortalık karıştı. Genel başkanlığa adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı kongrede, bazı partililer kürsüye yönelince arbede yaşandı.

CHP'nin Manisa İl Kongresi'nde Arbede Yaşandı

İKİ BAŞKAN ADAYI YARIŞTI

CHP Manisa İl Teşkilatı'nın 38'inci Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki başkan adayının yarıştığı kongreye CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Parti Meclis Üyesi Pınar Uzun Okakın, belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

CHP'nin Manisa İl Kongresi'nde Arbede Yaşandı

BAZI PARTİLİLER ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Genel başkan adaylarının konuşmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun konuşması sırasında bazı partililer arasında tartışma yaşandı.

CHP'nin Manisa İl Kongresi'nde Arbede Yaşandı

KÜRSÜYE YÜRÜDÜLER

Tartışmanın büyümesi üzerine bazı partililer kürsüye doğru yönelince kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra CHP Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu ve delegeler araya girerek tansiyonu düşürdü. Semih Balaban ile Ferdi Zeyrek'in il başkanlığı için aday olduğu kongre, ortamın sakinleşmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor.

CHP'nin Manisa İl Kongresi'nde Arbede Yaşandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Manisa İl Kongresi'nde arbede yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Savaş Cebeci, kavga sonrası sessizliğini bozdu: Belinde silah vardı, ölebilirdim
20:16 Şırnak'ta domuz avında yanlışlıkla arkadaşını vuran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
20:12 Rahatsızlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
19:48 Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford trafik kazası geçirdi
19:36 Beşiktaş, Aboubakar ve Chamberlain'in Golleriyle Kayserispor'u 2-1 Mağlup Etti
18:58 Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
19:01 Bir grup Türk'ün Körfez vatandaşına saldırdığı iddia edilen görüntülere İstanbul Valiliği'nden yalanlama
18:54 Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi
18:51 İstanbul'da harabe ev için 8 bin 500 TL kira ve 2 depozito istediler
18:36 Kosova'da polis ile Sırp grup arasındaki çatışmalar devam ediyor: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2023 21:21:34. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Manisa İl Kongresi'nde arbede yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement