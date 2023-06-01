Son Dakika! CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri istifa etti - Son Dakika
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Son Dakika! CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri istifa etti

01.06.2023 19:53

Son dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. 4.5 saat süren toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri istifa etti. Bazı isimlerinse, cumartesi yapılacak parti meclisi toplantısı sonrasında yeniden görevlendirilebileceği öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu yarın 11.00'de genel merkezde milletvekilleriyle grup toplantısı yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.

TÜM MYK ÜYELERİ İSTİFASINI SUNDU

Toplantının ardından henüz açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı. Bazı isimlerin ise, cumartesi yapılacak parti meclisi toplantısından sonrasında yeniden görevlendirilebileceği öğrenildi.

İSTİFALAR DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin sonuçlanmasının ardından Millet İttifakı toplantısından önce iki kez kurmayları ile bir araya gelmişti. Genel başkan yardımcılarının "Biz istifa edelim" önerisine Kılıçdaroğlu'nun "Şu an için gerek yok" yanıtını verdiği belirtilmişti.

CHP MYK'sinde şu isimler yer alıyor:

• Ahmet Akın

• Ali Öztunç

• Bülent Kuşoğlu

• Bülent Tezcan

• Devrim Barış Çelik

• Faik Öztrak

• Fethi Açıkel

• Gamze Akkuş İlgezdi

Gökçe Gökçen

• Gülizar Biçer Karaca

• Lale Karabıyık

• Muharrem Erkek

• Oğuz Kaan Salıcı

• Selin Sayek Böke

• Seyit Torun

• Veli Ağbaba

• Yüksel Taşkın

YARIN VEKİLLERLE BİR ARAYA GELECEK

İstifaların damga vurduğu MYK toplantısı öncesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 11.00'de genel merkezde milletvekilleriyle bir toplantı yapacağı ifade edildi.

YORUMLAR (3)
  • Rifat ÖZTÜRK: Hala halkı kandırma peşindesiniz MYK üyelerinin %80 i tekrar görev alacak sözde güncelleme Zihniyeti 5 oka geri dönülmesi tepeden aşağıya değişim Cevap Yaz 39 9 Yayından Kaldır
  • Resul_aski Nihat: Bu halk size guvenmedi simdide gitme zamanj geldi yolunuz acik Olsun reise dua edin Cevap Yaz 75 40 Yayından Kaldır
  • Serkan Yurtas: Yenmisde yenmis .sen kal kemal bey .sirada belediye var bidaha o kadar oyu ruyanizda goremezsiniz. Cevap Yaz 67 25 Yayından Kaldır
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