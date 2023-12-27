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CHP Milletvekili Ağbaba, MHP ve Cumhur İttifakı'nı eleştirerek tartışma yaşattı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ağbaba, MHP ve Cumhur İttifakı'nı eleştirerek tartışma yaşattı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun "federasyon ve özerklik" hakkındaki sözlerini hatırlatarak, MHP ve Cumhur İttifakı'nı eleştirmesi üzerine TBMM Genel Kurulunda tartışma yaşandı.

CHP Milletvekili Ağbaba, MHP ve Cumhur İttifakı\'nı eleştirerek tartışma yaşattı
27.12.2023 - 17:43,
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun "federasyon ve özerklik" hakkındaki sözlerini hatırlatarak, MHP ve Cumhur İttifakı'nı eleştirmesi üzerine TBMM Genel Kurulunda tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin birinci yılının dolmak üzere olduğunu ancak bu konuda bir adım atılmadığını belirterek, "Birtakım polislerin nezaretinde katiller getirilmiş, MHP'li isimler burada işe karışmış. İddianame çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, cinayetin yargıya intikal ettiğini, yapılacak yargılamanın kamuoyu tarafından beklendiğini söyledi. Bülbül, "Birileri bugünden Mecliste hüküm vermeye çalışırsa o verilecek hükmün cevabını biz veririz. MHP'nin adını bu şekilde alçak adamların ağzına biz dolandırtmayız. 'MHP'liler karışmış.' gibi bir hüküm cümlesini de aynen kendisine iade ediyoruz. Bunlar MHP'nin hükmüşahsiyetini karalamaya, MHP'ye karşı kara propaganda yapmaya yönelik faaliyetlerdir. Bu alçağa o sözleri aynen iade ediyorum." diye konuştu.

Gergerlioğlu, gerçekleri söylemeye devam edeceğini dile getirerek, "Sinan Ateş cinayeti, bu ülkenin ikinci Susurluk'udur. Bu cinayetin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Seçime kadar belki o iddianame ortaya çıkmayacak." dedi.

"Yanında durduğun PKK'lıların hesabını ver"

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askeri rahmetle anarak, PKK terör örgütünü lanetledi.

Şehit cenazelerindeki tepkileri anımsatan Ağbaba, "Bu durumu AK Parti ve ortaklarının provoke ettiğini huzurlarınızda söylemek istiyorum. Bu siyasi partileri de kınamak istiyorum. Şehit haberi geldiği zaman bize iftira atıyorlar. AKP Grubu ve Cumhur İttifakı'na söylüyorum, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Eyalet sistemi isteyen, 'Özerklik, federasyon konuşulmalı.' diyen ortağınız. Domuz bağını meşru gören Gaffar Okan'ın katilleri sizin ortağınız, arkadaşınız." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, CHP'li Ağababa'nın sözlerine yanıt verirken, şöyle konuştu:

"Önemli olan MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın hangi anlayış çerçevesinde siyasetini yürüttüğü. Bizler, Cumhuriyetin, Anayasa'nın ilk 4 maddesine sonuna kadar bağlı olan bir anlayışla Türkiye'nin ikinci yüzyılında siyaset yapmaya, önünü açmaya çalışıyoruz. Bak Veli Ağbaba, MHP o anlayışla yan yana gelmez ama sen teröristlerle yan yana gelirsin. Ondan sonra da çıkarsın, burada kendini yırtarsın çok alıştığın gibi. MHP'ye fazla dolanma. Ankara'da önce camiye taziyeye git, arkasından HEDEP ile ittifak görüşmelerini yap. Irak- Suriye tezkeresine 'hayır' de, Yozgat'a git 'Kandil'i yok edeceğim.' de. Olur mu? Siz yaparsanız olur. PKK/PYD'lileri 'Vatanını koruyan kahramanlar' diye konuş, ondan sonra burada Mehmetçikle ilgili güzelleme yap. Yer mi? Yemez."

Bülbül, CHP'nin bu sefer şeffaf işbirliği yapacağını açıkladığını da belirterek, "Biz sizin neyin peşinde olduğunuzu biliyoruz Veli Ağbaba. Buradan gelip de mavra yapma kimseye. Senin mücadelenin ne olduğunu da biliyoruz. Sen önce yanında beraber durduğun PKK'lıların hesabını ver burada. Kalkıp bize hesap sorma." diye konuştu.

"Niye Meclisi terk etmediniz?"

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise partisiyle yan yana bulunmanın ancak onur sayılabileceğini söyleyerek, MHP'nin siyasetini eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun konuşmasını dinlediğini belirterek, "Bizim konuşmalar bittikten sonra tekrar geldi. Sonra da bütçeyi savunmak için 'Hizbullah terör örgütü değildir.' diyen, Gaffar Okan'ın katillerini burada aklayan, 'Federal yapı, özerklik tartışılmalıdır.' diyen bir Genel Başkan geldi, gözünüzün içine bakarak konuştu. Niye Meclisi terk etmediniz?" diye sordu.

MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı sözlerini aktaran Başarır, "Ortaksınız, değil misiniz? Aradaki cıvata da HÜDA PAR." dedi.

MHP'li Bülbül, partisinin, tarihinin hiçbir döneminde terörle müzakereden yana olmadığını vurgulayarak, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'ye düşman olan ne kadar tehdit varsa alayını bertaraf etmek için kurulduğunu ve bunun hakkını verdiklerini söyledi. Bülbül, "Sen ittifakımıza cıvata arıyorsun da bizim ittifakımız tam bir bütündür, cıvataya ihtiyacı yoktur. Bu uyguladığınız siyasetle siz cıvataya döndünüz, farkında değilsiniz. MHP'nin adını terörle, federasyonla yan yana getirmek gölgede güneş aramaya benzer. Tekeden süt sağmaya çalışmayın." diye konuştu.

Kaynak: AA
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