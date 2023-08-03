CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP içindeki değişim tartışmalarına tepki gösterdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı bir programda CHP içindeki "değişim" tartışmalarına tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Sarıgül, değişim fitilini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Siz Batman'da, Yozgat'ta, Nevşehir'de, Rize'de kaç kere görev yaptınız? Sadece CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım nasıl oluyor bu işler? Bulunduğun makamlarda, koltuklarda konuşmak kolay." ifadelerini kullandı.

"SİZİN HİÇ Mİ KABAHATİNİZ YOK?"

Sarıgül gündem yaratan konuşmasında şunları söyledi: "Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi sadece Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel başkanımız her türlü önünüzü açtı, siz zaten bu çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, kaybın baş sorumlusu sizsiniz kardeşim. Başarı 'lider-kadro-proje'den geçiyor. Lider çalışıyor, liderin kadrosu olarak siz ne yaptınız? Bu çalışmalarda hiç mi kabahatiniz yok?

"OTURDUĞUN KOLTUKTA KONUŞMAK KOLAY"

Siz Batman'da, Silopi'de, Yozgat'ta, Nevşehir'de, Rize'de, Trabzon'da kaç kere görev yaptınız, oralara gittiniz? Bu soruları kendinize sorun. Sadece CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım nasıl oluyor bu işler? Bulunduğun makamlarda, koltuklarda konuşmak kolay."