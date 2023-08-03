CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP içindeki değişim tartışmalarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP içindeki değişim tartışmalarına tepki gösterdi

03.08.2023 09:43

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı bir programda CHP içindeki değişim tartışmalarına tepki gösterdi. Sarıgül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulunarak, sadece İstanbul'da siyaset yapmanın yeterli olmadığını belirtti. Ayrıca, CHP'nin güçlü olduğu bölgeler dışında da görev yapmanın önemine vurgu yaptı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı bir programda CHP içindeki "değişim" tartışmalarına tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Sarıgül, değişim fitilini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Siz Batman'da, Yozgat'ta, Nevşehir'de, Rize'de kaç kere görev yaptınız? Sadece CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım nasıl oluyor bu işler? Bulunduğun makamlarda, koltuklarda konuşmak kolay." ifadelerini kullandı.

"SİZİN HİÇ Mİ KABAHATİNİZ YOK?"

Sarıgül gündem yaratan konuşmasında şunları söyledi: "Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi sadece Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel başkanımız her türlü önünüzü açtı, siz zaten bu çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, kaybın baş sorumlusu sizsiniz kardeşim. Başarı 'lider-kadro-proje'den geçiyor. Lider çalışıyor, liderin kadrosu olarak siz ne yaptınız? Bu çalışmalarda hiç mi kabahatiniz yok?

"OTURDUĞUN KOLTUKTA KONUŞMAK KOLAY"

Siz Batman'da, Silopi'de, Yozgat'ta, Nevşehir'de, Rize'de, Trabzon'da kaç kere görev yaptınız, oralara gittiniz? Bu soruları kendinize sorun. Sadece CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım nasıl oluyor bu işler? Bulunduğun makamlarda, koltuklarda konuşmak kolay."

YORUMLAR
500

Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP içindeki değişim tartışmalarına tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Son Dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarak yıllık bazda yüzde 47,83 oldu
09:43 CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP içindeki değişim tartışmalarına tepki gösterdi
09:39 Sarıgül, İmamoğlu'na demediğini bırakmadı: Aslan parçası makamında konuşmak kolay
09:19 SGK ve vergi borç ödemeleri için son günler
09:15 Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması ödemeleri için son gün
08:39 YAŞ bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Genelkurmay koltuğuna oturacak isim belirlenecek
08:35 YAŞ bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Genelkurmay koltuğuna oturacak isim belirlenecek
08:32 Alina Boz'dan aşkı Umut Evirgen'le gün batımı pozu
08:28 Alina Boz aşkını cümle aleme ilan etti! Gün batımında çekilmiş pozları sosyal medyayı salladı
08:07 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 10:10:05. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP içindeki değişim tartışmalarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement