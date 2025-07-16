CHP, Sağlık Sistemine Yeni Teklif Çağrısı Yapıyor - Son Dakika
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Politika

CHP, Sağlık Sistemine Yeni Teklif Çağrısı Yapıyor

CHP, Sağlık Sistemine Yeni Teklif Çağrısı Yapıyor
16.07.2025 13:21
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CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz, sağlık alanındaki kanun teklifini eleştirerek eşitlikçi bir teklif çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sağlık sisteminin eşitlikçi, erişilebilir ve halk odaklı olması için mücadele ediyoruz. Tüm paydaşların görüşünü alarak yeni bir teklif hazırlamaya çağırıyoruz" dedi.

CHP'li Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Şahbaz, yaklaşık 2 hafta önce TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Şahbaz, sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifle ilgili, "Kanun teklifi bu haliyle halkımızın en temel hakkı olan sağlık hizmetinde eşitlik, erişilebilirlik ve nitelikli hizmet sunumundaki sorunları çözmekten uzaktır" dedi.

'SORUNLARI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK HİÇBİR DÜZENLEME GETİRİLMEDİ'

Teklifin, torba yasa yöntemiyle hazırlandığını belirten Şahbaz, "Birbirinden bağımsız düzenlemeler tek bir metin altında toplanarak, şeffaflık, katılımcılık ve denetim ilkeleri ihlal edilmiştir. Sağlık Bakanı komisyon toplantılarına katılmamış, milletvekillerinin sorularına yanıt vermekten adeta kaçmıştır. Muhalefet milletvekilleri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının önerge, görüş ve eleştirileri metne dahil edilmemiştir. Bu durum komisyondaki görüşme süreçlerinin göstermelik olduğunun adeta ilanıdır. Halbuki sağlık politikaları bilimsel veriler, saha gerçekleri ve ilgili tarafların katılımıyla şekillenmelidir, tek elden hazırlanan torba kanun tüm bunları ortadan kaldırmaktadır. Anayasanın 56'ncı maddesi sağlık hizmetlerini bir hak olarak güvence altına alırken, bu teklifin 25'inci maddesi sağlık ruhsatlarını açık artırmayla satmayı öneriyor. Hasta güvenliğini tehdit eden diyaliz cihazlarına antifriz karıştırılması sonucu hastaların hayatını kaybetmesi ve yaşamı tehdit eden sağlık sorunlarının ortaya çıkması, yetkisiz cerrahi müdahaleler, hatalı görüntüleme raporları gibi örnekleri ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir düzenleme getirilmemiştir" ifadelerini kullandı.

'DAHA AYRINTILI BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDUĞU ORTADA'

Teklifin maddelerine yönelik eleştirilerde bulunan Şahbaz, "Madde 2 ile getirilen, özel sağlık kuruluşlarında, hekimlerin 4/A usulü sigortalı çalışması bizim de savunduğumuz bir uygulamadır. Sağlık Bakanlığı'nın, sağlığın kar amacına terk edilmesi, özel hastanelerdeki denetimsizlik ve başıboş çalışma nedeniyle ortaya çıkan Yenidoğan Çetesi davasından sonra doğruları görmeye başladığını ortaya koymaktadır. Fakat hekimlere 'en fazla iki kurum' sınırlaması, 1219 ve 5510 sayılı kanunlar arasında çelişkiler doğuracak ve değişik şekillerde çalışan hekimler arasında sorunlara yol açacaktır. Daha ayrıntılı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Madde 3'te yer alan, organ bağışlarında kolaylık sağlamak üzere elektronik aydınlatılmış onam alınmasında, siber saldırılara karşı güvenlik yükümlülükleri dikkate alınmamıştır. Ayrıca yetersiz toplumsal dijital sağlık okuryazarlığı eğitimi Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sağlık sisteminin eşitlikçi, erişilebilir ve halk odaklı olması için mücadele ediyoruz. Tüm paydaşların görüşünü alarak yeni bir teklif hazırlamaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP, Sağlık Sistemine Yeni Teklif Çağrısı Yapıyor - Son Dakika

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