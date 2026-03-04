Çocukların Korunması İçin Rapor Sunuldu - Son Dakika
Çocukların Korunması İçin Rapor Sunuldu

Çocukların Korunması İçin Rapor Sunuldu
04.03.2026 17:30
TBMM, çocukları şiddet ve istismardan korumak için hazırlanan raporu açıkladı.

TBMM'de Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Kabulde, Komisyon Başkanı Aydoğdu, hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

SON DAKİKA: Çocukların Korunması İçin Rapor Sunuldu - Son Dakika
