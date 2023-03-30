Çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak

İnce teklifi kabul etti, CHP ile anlaştığını bu akşam duyuracak

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin muhalefetin tüm çağrılarına rağmen adaylıktan çekilmemesi Millet İttifakı kanadında ciddi endişe yaratmaya devam ediyor.

"KÖROĞLU GİBİ DÖNE DÖNE VURUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dün akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen ve toplantının ardından basın mensuplarının "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Muharrem İnce, "Hayır öyle bir şey demedik. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKARA KULİSLERİNE DÜŞEN İDDİA SES GETİRDİ

Muharrem İnce'nin yaptığı bu açıklama "Aday olma konusundaki ısrarını sürdürecek" şeklinde yorumlanırken, Ankara kulislerine düşen son bir iddia ise büyük ses getirdi.

"İKİ PARTİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER TAMAMEN SONLANMADI"

İnce'nin Kılıçdaroğlu ile buluşmasında "Ben bu mahallenin çocuğuyum. Bu mahallenin çocuğunu dikkate almayıp, benim 10'da birim kadar bile olmayan diğer partileri yanınıza aldınız. Sadece bu mahallenin çocuğu olduğum için bana değer vermediniz" ifadelerini kullandığını belirten TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, iki parti arasındaki görüşmelerin tamamen sonlanmadığını öne sürdü.

"İNCE, İKİ BAKANLIK VE 5 VEKİLLİK TALEP ETTİ"

İnce'nin dünkü görüşmede CHP liderinden iki bakanlık ve 5 milletvekilliği talep ettiği ancak CHP'nin Memleket Partisi liderine bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önereceği öğrenildi.

"BU AKŞAM CHP İLE ANLAŞTIĞINI AÇIKLAYACAK"

Teklife sıcak baktığı ifade edilen Muharrem İnce'nin bu akşam saatlerinde CHP ile anlaştığını açıklayacağı iddia edildi.