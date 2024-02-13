Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP\'den istifa etti

31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'deki istifa rüzgarına bir isim daha katıldı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinden aday gösterileceği konuşulan ancak son anda vazgeçilen Gürsel Tekin'in istifası sonrası Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herkese eşit ve adaletli hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduğunu belirtti.
Görevini yaparken partisinin bayrağını "en yükseğe çıkarmayı hedeflediğini" vurgulayan Çetin, şunları kaydetti; "Girdiğimiz her seçimde gece gündüz demeden çalıştım, bunun karşılığını da seçim sonuçlarıyla aldık. Partimizin ve partililerimizin her zaman gururla takdim edecekleri bir yerel yönetici olmak için azami gayret gösterdim. Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde, ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük.
Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların göz ardı edildiği, hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak bu hikaye burada bitmez."
CHP, mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in yerine Emrah Kozay'ı aday gösterdiğini açıklamıştı.
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