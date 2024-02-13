Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa etti

CHP'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinden aday gösterilmeyen Gürsel Tekin'in istifasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Adana'nın Çukurova ilçesinden aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin de partisinden istifa etti. Çetin, "Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek gördüm" ifadelerini kullandı.

13.02.2024 12:49  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'deki istifa rüzgarına bir isim daha katıldı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinden aday gösterileceği konuşulan ancak son anda vazgeçilen Gürsel Tekin'in istifası sonrası Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN İSTİFA AÇIKLAMASI YAPTI

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herkese eşit ve adaletli hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

"ÖMRÜMÜZÜ VERDİĞİMİZ PARTİMİZ GASBEDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Görevini yaparken partisinin bayrağını "en yükseğe çıkarmayı hedeflediğini" vurgulayan Çetin, şunları kaydetti; "Girdiğimiz her seçimde gece gündüz demeden çalıştım, bunun karşılığını da seçim sonuçlarıyla aldık. Partimizin ve partililerimizin her zaman gururla takdim edecekleri bir yerel yönetici olmak için azami gayret gösterdim. Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde, ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa etti
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin.

"ADAYLIKLAR AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİLERİYLE DAĞITILIYOR"

Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların göz ardı edildiği, hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak bu hikaye burada bitmez."

ÇUKUROVA'DA EMRAH KOZAY ADAY GÖSTERİLDİ

CHP, mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in yerine Emrah Kozay'ı aday gösterdiğini açıklamıştı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP\'den istifa etti
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nazım Bahçe: Aday gösterilmeyen istifa ediyor koltuk delileri bunlar bedavaya alışmışlar partiyi de tanımaz bunlar çıkarcılar defolun gidin as olan partidir 2 3 Yanıtla
  • Bakan Yerlikaya bizzat paylaştı! 3 ilimiz için turuncu kodlu uyarı
    14:27 Bakan Yerlikaya bizzat paylaştı! 3 ilimiz için turuncu kodlu uyarı

    Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşayan vatandaşlara sel uyarısında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını takip etmelerini istedi. Ayrıca, Antalya Valiliğine 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği açıklandı.

  • Trabzonspor'un efsane futbolcusu Yattara, İmranlıspor'a transfer oldu
    14:15 Trabzonspor'un efsane futbolcusu Yattara, İmranlıspor'a transfer oldu

    Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu. İmranlıspor Kulübü, Yattara ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. Yattara, önümüzdeki günlerde İmranlı'ya giderek takımla tanışacak ve çalışmalara başlayacak.

  • Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek öğretim görevlisi oldu
    13:55 Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek öğretim görevlisi oldu

    Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

  • Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti
    13:47 Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti

    Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.

  • İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halka açıldı! Kampüsten ilk görüntüler geldi
    13:40 İstanbul Üniversitesi'nin kapıları halka açıldı! Kampüsten ilk görüntüler geldi

    İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.

  • Memleket Partisi'nin Ankara Adayı Zafer Burak Hasar oldu
    13:33 Memleket Partisi'nin Ankara Adayı Zafer Burak Hasar oldu

    Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.

  • Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda'dan İlk Tanıtım Geldi
    13:14 Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un Yeni Dizisi Yandaki Oda'dan İlk Tanıtım Geldi

    Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.

  • 12:58 "Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmazsa olmaz tek şartı var

    Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.

Soner Çetin, Çukurova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:33:02. #1.12#
SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement