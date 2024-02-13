Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP\'den istifa etti

Politika

31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'deki istifa rüzgarına bir isim daha katıldı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinden aday gösterileceği konuşulan ancak son anda vazgeçilen Gürsel Tekin'in istifası sonrası Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN İSTİFA AÇIKLAMASI YAPTI

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herkese eşit ve adaletli hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

"ÖMRÜMÜZÜ VERDİĞİMİZ PARTİMİZ GASBEDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Görevini yaparken partisinin bayrağını "en yükseğe çıkarmayı hedeflediğini" vurgulayan Çetin, şunları kaydetti; "Girdiğimiz her seçimde gece gündüz demeden çalıştım, bunun karşılığını da seçim sonuçlarıyla aldık. Partimizin ve partililerimizin her zaman gururla takdim edecekleri bir yerel yönetici olmak için azami gayret gösterdim. Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde, ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz. Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin.

"ADAYLIKLAR AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİLERİYLE DAĞITILIYOR"

Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların göz ardı edildiği, hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak bu hikaye burada bitmez."

ÇUKUROVA'DA EMRAH KOZAY ADAY GÖSTERİLDİ

CHP, mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in yerine Emrah Kozay'ı aday gösterdiğini açıklamıştı.