 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhur İttifakı ABB Belediye Başkan Adayı Altınok: 'ABB enflasyon oranının altında bir zam yaptı' - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhur İttifakı ABB Belediye Başkan Adayı Altınok: 'ABB enflasyon oranının altında bir zam yaptı'

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin enflasyon oranının altında bir zam yaptığını belirterek, işçilerin uzun zamandır düşük maaş aldığını söyledi. Altınok, Ankara'yı iyi bilen bir belediye başkanı olduğunu ve hizmetlerin her köşeye yansıyacağını ifade etti.

25.01.2024 - 14:55,  Güncelleme: 15:03
Abone Ol

Cumhur İttifakı ABB Belediye Başkan Adayı Altınok: "ABB enflasyon oranının altında bir zam yaptı"

ANKARA - Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır. İşçilerimiz uzun zamandır çok düşük maaş alıyordu" dedi.

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok ve Altındağ Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı Mamak'ta muhtarlar ile bir araya geldi. Altınok, programın ardından basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Basın mensuplarının ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye işçilerine yüzde 70 zam yaptığını hatırlatması üzerine Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır. İşçilerimiz uzun zamandır çok düşük maaş alıyordu. Keçiören belediyemizde çalışan işçilerimizden daha düşük maaş alıyordu. Halbuki ABB'nin daha büyük bütçesi, daha büyük imkanları var. ABB de işçilerimiz hak ettiği zammı alamamıştır. Biz hakları olan zammı vereceğiz" diye konuştu.

"Ankara'yı karış karış biliyoruz"

Seçim çalışmaları hakkında konuşan Altınok, "Ankara'yı biliyoruz, Mamak'ı biliyoruz. Burada muhtarlarımız ile toplantı yaptık. Muhtarlarımızın birçoğunu tanıyoruz, biliyoruz. Altınok Ankara'yı bilen bir belediye başkanı, hizmetkar. Neredeyse 18 saat, 19 saat cumartesi demeden Pazar demeden, tatil demeden sokaklarda olan bir görev yaptık biz. Ankara'yı karış karış biliyoruz. İnşallah bu hizmetler Ankara'mızın her köşesine yansıyacak bunu da göreceğiz" açıklamalarında bulundu.

Cumhur İttifakı ABB Belediye Başkan Adayı Altınok: \'ABB enflasyon oranının altında bir zam yaptı\'
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turgut Altınok, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı ABB Belediye Başkan Adayı Altınok: 'ABB enflasyon oranının altında bir zam yaptı' - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:10:17. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı ABB Belediye Başkan Adayı Altınok: 'ABB enflasyon oranının altında bir zam yaptı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement