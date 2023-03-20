Cumhur İttifakı genişliyor mu? Yeniden Refah Partisi saat 13.00'da son kararını açıklayacak - Son Dakika
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Cumhur İttifakı genişliyor mu? Yeniden Refah Partisi saat 13.00'da son kararını açıklayacak

20.03.2023 09:57

AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'ne götürdüğü Cumhur İttifakı'na katılma teklifi bugün netleşecek. Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderide, "Bugün saat 13.00'te Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde seçimlere ilişkin yol haritamızı açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.

Seçim maratonuna girilmesiyle birlikte partilerin ittifaklarını genişletme girişimleri de hızlandı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler, geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yıldırım ve Erbakan, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erbakan'a seçimlerde birlikte yol yürümeyi teklif ettiklerini söyleyen Binali Yıldırım, "Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır." ifadelerini kullandı.

"CEVABIMIZI EN KISA ZAMANDA İLETECEĞİZ" DEMİŞTİ

Fatih Erbakan ise cevabı en kısa zamanda ileteceklerini belirterek, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daveti değerlendireceklerini belirterek, "AK Parti heyeti olarak ziyarette bulundular. Yaklaşan seçimler dolayısıyla bir müzakerede bulunuldu. Cevabımızı kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz. Nazik ziyaretlerinden davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? Yeniden Refah Partisi saat 13.00'te son kararını duyuracak

SAAT 13.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

Gelişmeler merakla beklenirken Yeniden Refah Partisi, ittifak kararını bugün açıklayacaklarını duyurdu. Erbakan'ın paylaşımında, "Yarın saat 13.00'da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde seçimlere ilişkin yol haritamızı açıklayacağız. Tüm teşkilatlarımız davetlidir." denildi.

Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? Yeniden Refah Partisi saat 13.00'te son kararını duyuracak
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Aydın: Dr.Fatih ERBAKAN bu hatayı zannediyorum yapmaz hem kendi hem partisi hemde ülkeye ümit olabilecek siyasi haraketini bitirir Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? Yeniden Refah Partisi saat 13.00'te son kararını duyuracak Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? Yeniden Refah Partisi saat 13.00'te son kararını duyuracak

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı genişliyor mu? Yeniden Refah Partisi saat 13.00'da son kararını açıklayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı genişliyor mu? Yeniden Refah Partisi saat 13.00'da son kararını açıklayacak - Son Dakika
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