Politika

Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ: "1 Nisan'dan itibaren gençlerin meselelerini önce gençler konuşacak"

"Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilerimize 50 bin lira ödül vereceğiz"

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ gençlerle buluştu

İZMİR - Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "31 Mart'a kadar çalışıyoruz. Asıl 1 Nisan'dan itibaren çalışacağız. Sadece algıyla seçim kazanılmaz, olgu da önemlidir" dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'in Gaziemir ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Bir kafede düzenlenen 'Gençlik Lansmanında' Dağ, gençlere yönelik yapacakları projelerini tanıttı. "Gençlerin nasıl bir İzmir istediğini, hangi imkanlara ihtiyacı olduğunu biz anlarız" diye sözlerine başlayan Hamza Dağ, "İzmir'e milletvekili olarak hizmet ettiğimiz yıllar boyunca hep şehrimizin, insanımızın sorunlarını görme fırsatımız oldu. İhtiyaçlara, taleplere cevap vermek, sorunları çözmek için elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bu süreç boyunca, milletvekili olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik. Artık İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayım. İzmir'imiz için hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğimiz yeni bir hikayenin başlangıcındayız. Bugün de burada 'İzmir'in gençleri için birlikte neler yapacağız?' sorusunun cevaplarını sizlerle paylaşmak için toplandık" şeklinde konuştu.

Eğitimde, sosyal, kültürel faaliyetlerde, ulaşımda, sporda, bilişimde ve birçok alanda gençleri mutlu, yaşayan, dinamik bir İzmir'i hep birlikte inşa etmek için çalışacaklarını aktaran Dağ, projelerini; 'Gençler için eğitim ve istihdam altyapısı, kampüs, gençler için sosyal altyapı ve gençler için sosyal imkanlar' olmak üzere 4 başlık altında topladıklarını belirtti.

"Girişimcilerimize maddi ve manevi destek sağlayacağız"

Girişimcilerimize ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayarak "Yeni İşim, İlk Ofisim" projesini hayata geçireceklerine vurgu yapan Hamza Dağ, "İzmir'imizin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme merkezleriyle, küçük esnaflarımızın ve startuplarımızın kurumsallaşma ve markalaşmalarına öncülük edeceğiz. Kent genelinde oluşturacağımız teknopark ve kuluçka merkezlerinde girişimcilerimize maddi ve manevi destek sağlayacağız. Oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme merkezleriyle gençlerimizi teknolojinin öncüleri yapmayı hedefliyoruz" diye belirtti.

Her ilçede sanat merkezi kuracaklarını ifade ettiklerini söyleyen Hamza Dağ, sözlerine şunları ekledi: "İşte burada, gençlerimizin ilçe sanat merkezlerimizden aldıkları kurs sonrasında sanatsal gelişimlerini arttırmak amacıyla şehrimizin 3 farklı noktasında sanat akademileri kuracağımızın müjdesini de vermek istiyorum. Bu akademiler, sanata ilgisi olan gençlerimizin yeteneklerini geliştirebileceği eşşiz mekanlar haline gelecek. Bu merkezlerde amatör sanatçılarımıza özel; görsel sanatlar, sahne sanatları, ses sanatları, fotoğrafçılık eğitimleri, senaristlik ve yönetmenlik olmak üzere birçok branşta akademiler yer alacak."

KahvemİZ projesi

Dünyanın farklı coğrafyalarına ait kahve aromalarını KahvemİZ ile gençlere sunacaklarını aktaran Hamza Dağ, "Günümüzde her sokak başında görür olduğumuz 3'üncü nesil kahvecilere alternatif olarak, çok daha uygun fiyatlı KahvemİZ'leri şehrimizin dört bir yanında faaliyete geçireceğiz. Bu cafelerin her birinde bulunan; nezih çalışma ortamlarında gençlerimiz içeceklerini yudumlarken sınavlarına hazırlanabilecekler. Toplantı odalarında sunumlarını hazırlayabilecekler, grup çalışması gerçekleştirebilecekler, ofis sorunu yaşayan küçük girişimcilerimiz günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekler" cümlelerine yer verdi.

"Genç İzmirim kart ile 200 lira ödeyerek sınırsız ulaşım imkanı sağlanacak"

Ana lansmanda, sadece ulaşım kartı olarak kullanılan İZMİRİM KART'ı İzmirlilere hayatın her alanında kullanabileceği yeni nesil ödeme yöntemi haline getireceklerinden ve bu kart ile hemşehrilerin birtakım avantajlardan faydalanacağından bahsettiklerini söyleyen Hamza Dağ, "90 dakika uygulamasını geri getireceğiz vaadini vermiştik. Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacağımızın müjdesini vermiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu dönemde kaldırılan uygulamayı Mart ayı içerisinde geri getireceğini söyleyerek bizim bu vaadimize bir TİK atmamızı sağladı. Genç İzmirim Kart sahibi olan kardeşlerimize elbette ekstradan bazı güzelliklerimiz olacak. Genç İzmirim Kart sahibi kardeşlerimiz aylık 200 TL ödeyerek sınırsız bir şekilde toplu ulaşımdan faydalanabilecek. Gençlerimiz şehir genelinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinde özel indirimlerden yine Genç İzmirim Kart sayesinde faydalanacaklar" diye konuştu.

İlk bine giren öğrencilere 50 bin lira başarı ödülü

13 Şubat'ta bir müjde verdiklerinin altını çizen Dağ, "Bu vaadi tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehrimizde üniversite kazanan her gencimize 10 bin TL destek vereceğiz. Buna ek olarak, şimdi yeni bir müjdeyi duyurmak istiyorum; Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilerimize 50 bin lira başarı ödülü vereceğiz. Bunun yanında özel yetenekli öğrencilerimize eğitimleri için gerekli destekleri sağlayacağız. Bilim Spor ve Sanat alanlarında Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda İzmir'i başarıyla temsil eden tüm gençlerimizin masraflarına destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlere çeyiz desteği ve sosyal geziler konusunda da yardım sağlayacaklarını söyleyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz desteği vereceğiz. Gençlerimizin tarihi miraslarımızı yakından keşfedebilmeleri için İstanbul, Ankara, Çanakkale, Mardin ve Bursa gibi illerimize sosyal geziler düzenleyeceğiz. Buralarda gençlerimiz tarihi miraslarımızı yerinde görme fırsatı yakalayacak."

"Bugün fikirlerin ortaya çıkışında olduğu gibi yarın da bu faaliyetlerin hayata geçmesinde gençler en ön safta yer alacak" diyen Hamza Dağ, sözlerini şunları da ekledi:

"1 Nisan'dan itibaren gençlerin meselelerini önce gençler konuşacak. Biz biliyoruz, 100 yıl evvel istiklale nasıl gençlerin iradesi, fedakarlıklarıyla erişildiyse; istikbale de yine gençlerin enerjisi, vizyonu, fikirleriyle ulaşılacaktır. Biz inanıyoruz, Türkiye Yüzyılı Gençliğin Yüzyılı olacaktır. Biz farkındayız, İzmir, Gençliğin Yüzyılı'na öncülük edecektir."

Konuşmalarının ardından lansmana katılan gençlerin sorularını da yanıtlayan Hamza Dağ, 'İzmir'de AK Parti kazanamaz' diye bir algının olduğu sorusuna karşı "Çalışıyorum kardeşim. Ben kendimi anlatıyorum. Projelerimi size anlatıyorum. İzmir'in hizmete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 31 Mart'a kadar çalışıyoruz. Asıl 1 Nisan'dan itibaren çalışacağız. Sadece algıyla seçim kazanılmaz, olgu da önemlidir. Sırf algı yapalım buradan netice alalım diye bir şey olmaz. Asıl algıyı temele koyarsanız olgu bunun üzerinde bir anlam ifade eder" cevabını verdi.