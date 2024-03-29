Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Fethiye Körfezi\'nde Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Fethiye Körfezi'nde temizlik gemisi karşılama ve iftar programında vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.
Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Ayaydın, Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı.
Ayaydın burada yaptığı konuşmada, seçime çok az süre kaldığını Fethiye Körfezi'ni temizleyecek gemilerin geldiğini söyledi.
Algı yaratmak isteyenlerin "Gemi geldi ama seçimden sonra gidecek" dediklerini belirten Ayaydın, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız burada. Bu gemiler Fethiye Körfezi'ni temizleyinceye kadar burada kalacak. Emin olun 10 yıldır büyükşehir belediye başkanı koltuğunda oturan ve ilçe belediye başkanlığı koltuğunda oturanlar bugüne kadar ne Muğla'ya ne de Fethiye'ye hiçbir belediye hizmeti getirmediler." dedi.
İmar planının, kanalizasyonun, suyun olmadığını anlatan Ayaydın, mevcut başkanın hiçbir belediye hizmeti sunmadığını kaydetti.
Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten ile 15 gün önce Fethiye pazarını gezdiklerini ve pazardan utanç duyduğunu ifade eden Ayaydın, "Fethiye'ye yakışmayan bir pazar. Afrika ülkelerinde bile böyle pazar yeri yok. Size söz veriyoruz. Gerçek belediyecilikle buluştuğunuzda Fethiye ve Muğla'nın tüm altyapı sorunları, kanalizasyonları bitecek. Fethiye başta olmak üzere tüm ilçelerde son derece modern çağdaş pazar yerleri olacak. Yazın serin, kışın sıcak olacak. Biz belediye başkanlığı görevini devir aldığımız andan itibaren o koltuklarda oturmayacağız." diye konuştu.
Halka tepeden bakan değil, halkla birlikte iç içe yaşayan insanlar olduklarını anlatan Ayaydın, onların koltuğu sevdiğini, kendilerinin halkı sevdiğini vurguladı.
Rakiplerinin hiçbir projesi olmadığını, kendisinin 75 projeyle yola çıktığını belirten Ayaydın, şunları kaydetti:
"Bu projelerin hepsini mutlaka yapacağız. Onların projesi olmadığı için sadece algı yaratıyorlar. Ne diyorlar 'Atatürk, Cumhuriyet' Emin olun ben ve Muhammet Kökten onlardan çok daha fazla Atatürkçüyüz. Onlardan çok daha fazla Cumhuriyet'in temel değerlerine saygılıyız ama biz onlar gibi Atatürk isminin arkasına sığınmıyor, Atatürk'ün 'Yapın' dediklerini yapıyoruz. Biz hizmet aşığız. Biz gerçek belediyeciliği getirip halkımızın 20 yıldır çektiği çileyi bitireceğiz. Onların her türlü sorununu çözeceğiz. Emeklilere aldıkları maaşa ek olarak 5 bin lira büyükşehrin sosyal yardım fonlarından ilave emekli maaşı vereceğiz. Kadınlarımızın evlerinde ürettikleri ürünleri Büyükşehrin kuracağı internet ofisinden satacağız. Onlara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde pozitif ayrımcılık yapacağız. Kadın ve gençlerimize iş imkanı sağlayacağız."
Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve partililer katıldı.
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