Cumhur İttifakı\'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi\'nde Seçim İrtibat Ofisi\'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Politika

Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde Emek Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nın Eskişehir'de çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde Emek Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Alana gelen vatandaşlar, milletvekili ve adayları; mehteran takımı, meşale, konfeti, alkış ve tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Açılışa; AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Cumhur İttifakı Ak Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"31 Mart akşamı Odunpazarı Belediyesi'nin önünde buluşuyoruz"

Açılışta konuşan Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, "Buradan Gündoğdu'dan ta Osmangazi, Orhangazi'ye kadar selam söylüyorum. Artık Odunpazarı Belediyesi bugün görüyorum ki Emek'te 31 Mart akşamını bekliyor. Buradan yürüyüşümüze başlıyoruz. 31 Mart akşamı Odunpazarı Belediyesi'nin önünde buluşuyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak tek derdimiz var, hizmet etmek, çalışmak. Benim tek bildiğim iş, çalışmak, üretmek. Biz birlikte, beraber, biz olursak, beraber olursak, birlikte olursak çalışacağımızı biliyorum. Bizim tek derdimiz, hizmet etmek. Birlikte çalışacağız. Birlikte üreteceğiz, birlik, beraberlik içinde Odunpazarı'nın 85 mahallesine aynı eşitlikte, aynı hizmetleri götüreceğiz. Emek mahallesi, Eskişehir'in en büyük mahallesi. En çok hizmeti hak ediyor. Ama Eskişehir'in 85 mahallesine maalesef 10 yıldır Burhan Başkan'ın bıraktığı yerde kaldı. Odunpazarı'nda esnaf, Gündoğdu'daki vatandaş, Emek'teki, 71 Evler'deki, Orhangazi'deki, Vişnelik'teki, Kırmızı Toprak, Hamam Yolu'ndaki esnaf, herkes hizmet bekliyor. Bizim amacımız, hizmet etmek. Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ile birlikte Cumhur İttifakı olarak 14 ilçe ve büyükşehri alacağız. Eskişehir'i hak ettiği hizmetlere yeniden kavuşturacağız. Eskişehir'i tekrar Türkiye'nin en güzel yeri, en güzel ülkeleri yapacağız. Sevgili dostlar, sevgili gönüldaşlar, bizim biliyorsunuz tek bildiğimiz, söylediğimiz gibi birlik beraberlikle çalışmak, üretmek. Emeklinin sorunu var, öğrenci şehri diyorlar, öğrencilerin sorunu var, altyapı sorunu var. O kadar çok sorun var ki. Pazar yerleri perişan. Kapalı pazar yerlerine ihtiyaç var. Emek'in iyi şeylere ihtiyacı var. Bütün sokakların, yolların, kaldırımların yeniden elden geçmesine gerek var. Kentsel dönüşüme ihtiyaç var, mahallelerin yeniden ayağa kalkmasına ihtiyaç var, iş çok olabilir ama öyle de düşünmeyin. Bunlar son beş senenin bir senesi çalışıyorlar. 5 senede bir ay. Biz öyle yapmayacağız. Bunlar 5 senede toplasanız 25 senede beş senede yapar. Ben seçimi aldığım gün sabah erkenden kalkıp hep birlikte çalışmaya başlayacağız, 5 yılda onların 25 yılda yaptıklarını yapacağız size söz veriyorum. Emek'ten aldığımız bu güç ile Odunpazarı Belediyesi'ne yürüyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kendimi size, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

"Altyapısı olmayan yere imar verdiler"

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu da, "Bugünkü Emek açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Eskişehir'de 25 yıldır süren ayrılıkçı politikaları inşallah 31 Mart'tan sonra sona erdireceğiz. Ayrılıkçı politikalar şöyle oldu Eskişehir'de: Eskişehir'de belli bir kesim, çok güzel yaşıyor. Eskişehir'de belli bir kesim çok güzel hizmetler alıyor. Şehrin belli bir kesimine belediyelerimiz hizmet ediyor. Ama buralara geldiğimizde, Emek'te, 71 Evler'de, Huzur'da, Fevzi Çakmak'ta ve Gündoğdu'da vatandaşlarımız Vişnelik'te aldığı Batıkent'te aldığı hizmetleri maalesef alamıyor. Çocuklarımız, evlatlarımız, Batıkent'teki hizmetleri bu bölgelerde alamıyor. Neden alamıyor dediğimizde de bu bölgelerden AK Parti'ye oy çıktığı için sizleri cezalandırıyorlar. Biz buna karşı geliyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. İnşallah 31 Mart'tan itibaren özellikle bu mahallelere, Emek'e Huzur'a, 71 Evler'e, Fevzi Çakmak'a, Gündoğdu'ya gereken önemi vereceğiz. Eksik kalan hizmetlerimizi bir bir tamamlayacağız, bütün başkanlarımızla buradan hepinize söz veriyorum söz. Öncelikle Eskişehir'de son yeşil kalan yerimiz Vişnelik'te, Sümer'de Kızılyer'e imar verdiler. 5 kat inşaatlar yapılıyor. Altyapısı olmayan yere imar verdiler. Ama buralara geldiğimizde imar yok. Niye yok kardeşim? Bu mahallede yaşayanlar, bizim vatandaşımız değil mi? Sümer mahallesi'nde yaşayanlar bizim hemşerimiz de 71 Evler'de yaşayanlar, Gündoğdu'da yaşayanlar bizim hemşehrimiz değil mi? İnşallah planlamalarımızı yaptık. Buralarda da inşallah istediğiniz, kat arttırımlarını vereceğiz. Söz. 71 Evler'de de vereceğiz, Gündoğdu'da da vereceğiz, Huzur'da da vereceğiz. Vatandaşlarımız hak ettiği hizmeti alacak. Ayrımcılık yapmayacağız. Biz, bugün hep vaatler veriyoruz. Suda indirim yapacağız diyoruz, 2 yıl içinde çeşmedeki suları içebileceksiniz diyoruz, tramvayları arttıracağız, ulaşımı rahatlatacağız, trafikte batçıklar yapacağız, tramvayı yer altına alacağız, buradan kanalizasyon sorununu çözeceğiz diyoruz. Karşı taraf ne diyor? CHP adayı ne diyor arkadaş? Bir de onu sorun. Hiçbir şey söylemiyor. Çiçek diyor, böcek diyor, başka hiçbir şey demiyor. Yapamazlar diyor, edemezler diyorlar. Biz bunların hepsini de size söz veriyoruz yapacağız sözdür arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı geçen hafta televizyona çıkalım dedik. Televizyonda kabul etti. Pazartesi günü karşılıklı televizyona çıkıp sizin sesiniz olarak hesap soracaktık. Neden yapamadıklarını soracaktık. Bizler neler yapacağımızı anlatacaktık. Belediyenin bir aile şirketi olduğunu anlatacaktık. Ancak ayın 12'sindeki programa CHP adayı benim başka işlerim var dedi, gelemedi, gelmeyeceğini söyledi. Biz hazırız, televizyona da çıkmaya hazırız,bekliyoruz. Buradan da kendisine sesleniyorum: Korkma gel, vatandaşlarımız duysun. Bu kardeşiniz, Allah'tan başka kimseden korkmadı bugüne kadar, hiçbir şeyden korkmaz. Gel televizyona, söz verdiğin gibi çık karşıma. Anlat bakalım 5 yıldır ne yaptın? Sen genel sekreterdin 5 yıldır. Eskişehir'de 5 yıldır hangi hizmeti yaptın? Vatandaşlarımız için hangi hizmeti yaptın? Suda ne yaptın? Ulaşımda ne yaptın? İmarda ne yaptın? Çık karşımıza anlat. Ama onlarda o yürek yok. Çıkamazlar karşımıza çıkamazlar. Eskişehirspor Eskişehir'in bir değeridir. Eskişehirspor'u da tekrar Süper Lig'e biz çıkarırız, biz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Eskişehir'in suyuna da, sporuna da, trafiğine de, her şeyine ne problemi varsa bu ekip çözer. Cumhur İttifakı çözer. 5 yıllık kesintisiz bir iktidarımız var. Bu iktidar bir uyumlu bir belediye olduğu zaman tabii ki her iş çok kolay çözülecek. Hiç merak etmeyin. Sizler bizim arkamızda olun. Bu kardeşiniz sizi mahcup etmeyecek. Buradan söz veriyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR