Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunan Fatih Erbakan'ın unutkanlığı sosyal medyanın dilinde!

14 Mayıs seçimlerine sayılı haftalar kalırken, cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyenler için başvuru süreci başladı. YSK internet sitesinden, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.

3 İSMİN BAŞVURUSU KABUL EDİLMEDİ

Bu kararlara göre, Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ye yapmadığı belirlendi. Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi. Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.

ERBAKAN'IN EVRAKLARINDA EKSİKLER BELİRLENDİ

9 ismin ise başvurusunda eksik evrak tespit edildi. Bunlardan biri de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan oldu. Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

GÜNDEM OLDU

Bu gelişmenin ardından Erbakan'ın unutkanlığı sosyal medyanın da diline düştü. Onlarca kullanıcı konuyla ilgili çeşitli yorumlar yaptı. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

BUGÜN 17.00'YE KADAR TAMAMLAMALARI GEREKİYOR

Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek. Başvurusu kabul edilenler, saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Cumhurbaşkanı Adaylığı' için Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilen evraklarda hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.