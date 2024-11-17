Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Bahçeli'nin 'Öcalan' Çağrısına Destek Verdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Bahçeli'nin 'Öcalan' Çağrısına Destek Verdi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı 'Örgütü lağvet, TBMM'de DEM Parti grubunda konuş' çağrısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum tarafından desteklendi. Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin çağrısının 'tarihi bir önemde' olduğunu belirtti. Ayrıca, Uçum, Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak adına gösterdiği liderlik ve sorumluluğu övdü.

17.11.2024 16:44  Güncelleme: 16:54
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yöneik yaptığı "Örgütü lağvet, TBMM'de DEM Parti grubunda konuş" çağrısı tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Bahçeli'nin çağrısına ilişki değerlendirmelerde bulundu.

"TARİHİ BİR ÖNEMDEDİR"

"Sayın Bahçeli'nin tarihi rolü!" başlıklı bir yazıyı sosyal medya hesabındanyayımlayan Uçum, MHP liderinin çağrısına destek vererek, "Tecritinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan'ın Meclisin Dem grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir" dedi.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE İÇİN GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAK OLARAK DEĞERLENDİRDİ"

Uçum, yazısının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Bahçeli'nin, Meclis açılışından itibaren Terörsüz Türkiye hedefi için ortaya koyduğu büyük önderliği, Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi. Ülke Liderimizin bu tespiti; Sayın Bahçeli'nin bütün siyasetini Türkiye üzerine bina ettiğini, konu vatan olunca her şeyi göze aldığını, reyi değil ülkeyi düşündüğünü teşhis eden ve Sayın Bahçeli'nin ülke için yaptığı bu büyük fedakarlığa yüksek kıymet veren tarihi bir değerlendirmedir.

"BAHÇELİ'NİN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' İÇİN SORUMLULUK ALAN BİR LİDER OLDUĞUNUN DELİLİDİR"

Sayın Bahçeli'nin terörün sona ermesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin Devlete teslim olması şartlarına bağlı olarak; tecritinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan'ın Meclisin Dem grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir. Bu öneri Sayın Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye için en ileri seviyede sorumluluk alan bir lider olduğunun delilidir. Bunu uç bir yaklaşım olarak değerlendirmemize başka türlü mana yükleyenlerin alçakça bir niyet içinde oldukları, fitne peşinde koştukları açıktır.

"BAHÇELİ EŞSİZ CESARET SAHİBİ BİR LİDERDİR"

Buradaki uç nitelemesi Sayın Bahçeli'nin müthiş cesaretine bir saygıdır. Sayın Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya katkısı olması kaydıyla Öcalan için umut hakkını dahi gündeme getirmeyi her şeyi göze alarak ifade eden eşsiz cesaret sahibi bir liderdir. Sayın Bahçeli, Türkiye Yüzyılının başlangıcında ve en kritik dönemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la birlikte bu muhteşem ülkemiz için büyük şanstır. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu bu gelecek vizyonunun ve Ülke Lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la sağladığı yüksek uyum ve tam mutabakatın Terörsüz Türkiye hedefi açısından belirleyici pratikleri geliştireceğine inancımız tamdır."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına destek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Bahçeli\'nin \'Öcalan\' Çağrısına Destek Verdi

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Mehmet Uçum, Politika, 3-sayfa, Dünya, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Bahçeli'nin 'Öcalan' Çağrısına Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • yılmaz çelik:
    merak etmeyin hep beraber gün gelecek YARGILANACAKSINIZ 26 6 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Secim kaybedip akp tarihe gömülmesi kesinleşti artık böyle açılım saçılim ne varsa kullanıyorlar danışman söylemiş olması birseyi değiştirmez önemli olan halkın ne dediği 18 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    C.H.P YE Zerre Kadar Oy Yok Artık Ne Olursan Olsun.. A.k.p sonuna kadar 5 16 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    ne hallere düştü güzel ülkem 16 4 Yanıtla
  • Aa:
    daha dün her türlü hakareti yaptıkları insana bugün muhtac oldular.kendi yapamadıklarını Bahçeliye yaptiriyorlar 16 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sizlere Sonsuza Dek Güveniyoruz 4 13 Yanıtla
  • hüseyin demircioglu:
    Nereden nereye bahçeli. Şunu kanıtladın siyatde omurga yok 15 1 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Bu ülkenin%50 si varken istediğinizi yapabilirsiniz siz size oy verenlerin okumuşu da cahil okumamışı da çünkü 14 1 Yanıtla
  • UnDrGLsN:
    Yine konuşmuş dürzü 9 1 Yanıtla
  • vasfi demir:
    kan göz yaşı anneler ağlamasın burda yorum yapanlar tuzu kuru sizin evladınız gidip olmuyor oralarda 2 0 Yanıtla
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