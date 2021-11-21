Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışına tepki göstermiş ve kendisiyle ilgili kazandığı davaları geri çektiğini hatırlatmıştı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'a yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları söyledi:
"Şahıs çıkmış, 'Kılıçdaroğlu'nu affediyorum' söylemiyle, açtığı 17 davayı güya 'Geri çekiyorum' mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.
2011'den bu güne kadar, Şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44'tür. Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır.
Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM'ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.
Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…"
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