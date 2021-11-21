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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür

21.11.2021 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın" sözlerine cevap verdi. Toplam 44 davanın 20'sinin lehine sonuçlandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir. Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışına tepki göstermiş ve kendisiyle ilgili kazandığı davaları geri çektiğini hatırlatmıştı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'a yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları söyledi:

"Şahıs çıkmış, 'Kılıçdaroğlu'nu affediyorum' söylemiyle, açtığı 17 davayı güya 'Geri çekiyorum' mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür

"18 DAVA BENİM LEHİME SONUÇLANDI"

2011'den bu güne kadar, Şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44'tür. Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür

"DÜNYAYA REZİL OLMAMAK İÇİN KALAN DAVALARI GERİ ÇEKTİ"

Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM'ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür

"DAVALARI GERİ ÇEKME, SONUNA KADAR GÖTÜR"

Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…"

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür - Son Dakika
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