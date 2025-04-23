Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor"

"Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor. Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği programında konuştu. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 30 ülkeden gelen çocukların da aralarında bulunduğu minikleri misafir etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde bulunmanızdan, sevincimize ortak olmanızdan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu salondaki evlatlarımızdan başlayarak ülkemizin ve yeryüzünün dört bir yanındaki tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi şükranla iade ediyorum" dedi.

İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara hitap ettiği konuşmasında, "TRT'miz bir yandan sorumlu yayın ve habercilik anlayışıyla başarılarına her gün bir yenisini eklerken, diğer yandan işte böylesine güzel ve anlamlı etkinliklerle kalplerimizi buluşturmaya devam ediyor. 1979'dan bu yana her sene düzenlenen uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT'mizin yüz akı işlerinden bir diğerini teşkil ediyor" ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar 120 farklı ülkeden 30 binden fazla çocuğun bu etkinliklerde misafir edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şenliklerin 47.'sini 'Hayat çocuklar gülünce güzel' temasıyla gerçekleştiriyoruz. 30 ülkeden 600 gül yüzlü evladımızı külliyemizde ağırlayarak onların coşkusuna, mutluluğuna, enerjisine biz de ortak oluyoruz. Bugün burada yaşadığınız sevincin hiç azalmamasını, hayatınız boyunca yüzünüzden tebessümlerin asla eksik olmamasını temenni ediyorum. Sevgili evlatlarım, inançlarımız, dillerimiz ve kültürlerimiz farklı olsa da hepimiz büyük insanlık ailesinin fertleriyiz. Hepimiz Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocuklarıyız. Siz çocuklar, kardeşliği ne kadar yüceltirseniz unutmayınız dünyamız o derece yaşanılır hale gelecektir" şeklinde konuştu.

"Kalplerinizdeki sevgiyle, yüreklerinizdeki umutla birbirinize duyduğunuz o tertemiz güvenle barışı ve huzuru sizler tesis edeceksiniz" diyen Erdoğan, "Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Kısacası bizim uğruna bedeller ödeyerek çetin mücadeleler neticesinde belli bir aşamaya getirdiğimiz hayallerin geri kalanını gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Hayat yolculuğunuzda hepinize şimdiden başarılar diliyor, her birinizi o ışık saçan gözlerinizden öpüyorum. Bu kıymetli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen TRT ailemize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Aileleriniz ve arkadaşlarınıza bizlerden, Türkiye'den kucak dolusu selam götürmenizi istiyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tüm güzellikler siz çocukların olsun" ifadelerini kullandı.