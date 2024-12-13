Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Denizli il kongresine katılacak

Politika

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen genişletilmiş ve daraltılmış il başkanları toplantısına katılan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, ülke gündemi ve yerel siyaset hakkında açıklamalarda bulundu. Hedef 2028 ve 2029 olduğunu belirten Başkan Yücel Güngör, "Makamımız ne olursa olsun, görevimiz ne olursa olsun, çalışmaya devam edeceğiz. Biz asla ve asla umutsuz değiliz. Bu şarkı burada bitmeyecek diyen bir teşkilatız" dedi.

Toplantının başında kongre sürecine ilişkin konuşan Başkan Güngör, "Kongre sürecimize 12 Ekim'de Sarayköy'den başladık ve 17 Kasım'da Pamukkale ilçesiyle finalimizi yaptık. 2028-2029 seçimlerine birlik ve beraberlik içinde devam edeceğiz. İki gün önce, genişletilmiş ve daraltılmış il başkanları toplantılarına Ankara'da katıldık. Kongremizi Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Kendilerinin il kongremize katılacak olması, bizim için onurların en büyüğüdür. Ocak ayı içerisinde geleceğini biliyoruz, ancak kesin tarihi netleştiğinde sizinle paylaşacağım. Önümüzdeki ana hedefimiz, 2028-2029 seçimleridir. Biz, vatandaşımıza hizmetkar olabilme bakış açısıyla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen genişletilmiş ve daraltılmış il başkanları toplantısına, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, teşkilat üyeleri ve protokol katılım sağladı.

"Herkes gerçek diktatörü gördü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatör olarak eleştirenlere de seslenen Güngör, "Suriyelilerin 13 yıllık bir serüveni vardı. Diktatör neymiş, tüm dünyanın gördüğü görüntüleri hep birlikte izledik. Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, gerçek diktatörün nasıl olduğunu görmüştür. Bu görüntüler, başta CHP olmak üzere, diktatörün ne olduğunu oradan çıkan görüntülerle ortaya koymuştur" diye konuştu.

"Nerede mazlum varsa orada Türkiye var"

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman mazlum milletler yanında yer aldığına da değinen Güngör, " Afrika'da, Somali ve Etiyopya'da iki ülkenin arasını bularak, dünya lideri olduğunu tekrar kanıtlamıştır. Sadece Türkiye'nin değil, mazlum milletlerin de imdadına koşmuştur. Nerede bir mazlum varsa, onun yanında olan bir Türkiye ve Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vardır" dedi.

"Bu şarkı burada bitmeyecek diyen bir teşkilatız"

Bundan sonraki süreçte topyekün 2028 genel, 2029 yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerine de değinen Güngör, bu şarkının burada bitmeyeceğini kaydetti. Başkan Güngör, "Yerel seçimlerin üzerinden 9 ay geçti. Milletimizin verdiği karar başımızın üzerindedir. Milletimiz, 2028'de genel olarak, 2029'da ise yerel olarak yeniden karar verecektir. Teşkilatlarımızla birlikte kendimizi gözden geçirip, milletimizin gönlüne girebilmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Biz, Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağız. Biz milletimizi çok seviyoruz. Biz bu şehre vefa borçluyuz. Makamımız ne olursa olsun, görevimiz ne olursa olsun, çalışmaya devam edeceğiz. Biz asla ve asla umutsuz değiliz. Bu şarkı burada bitmeyecek diyen bir teşkilatız. Bize ayar verecek olan varsa, o da milletimizdir. Hiçbir siyasi parti bize ayar veremez" dedi.

"Benim siyasette 2 hedefim var"

Siyasette 2 hedefinin olduğunu da vurgulayan Güngör, "Cenabı Allah'ın rızasını kazanmak, ikincisi ise milletimizin hayır duasını almaktır. Siyasete, ben gençlik kollarında başladım. Siyasete girdiğimizde ve şu anda il başkanı olarak önümüze iki hedef koydum. Bunlardan birincisi, Cenabı Allah'ın rızasını kazanmak, ikincisi ise milletimizin hayır duasını almaktır. Bunun dışında başka bir hedefimiz yok. Makam ve mevkilerin bir gün biteceğini, her makam sahibinin bir gün 'önceki' diye hitap edileceğini de biliyoruz. Biz de karar verilecekse, Recep Tayyip Erdoğan karar verir. Racon kesilecekse, Recep Tayyip Erdoğan keser. Recep Tayyip Erdoğan, benim gençliğimin kahramanıdır. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıdığımda belediye başkanıydı, 16 yaşındaydım. Şu an 46 yaşındayım. Böylesine kahraman bir lider ile birlikte olmaktan dolayı şükrediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ