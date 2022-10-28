'Türkiye Yüzyılı' programında Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, Destici'yi ise es geçti - Son Dakika
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'Türkiye Yüzyılı' programında Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, Destici'yi ise es geçti

28.10.2022 17:12

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederken Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ise es geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı' programında AK Parti vizyon belgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' programında desteği için Bahçeli'ye teşekkür ederken, Destici'yi es geçti

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE SALONA GİRDİ

Alkışlar eşliğinde salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımızı minnetle ve rahmetle yad ediyorum" diyerek sözlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' programında desteği için Bahçeli'ye teşekkür ederken, Destici'yi es geçti

DESTİCİ'YE TEŞEKKÜR ETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı inşası sürecinde Bahçeli ve değerli arkadaşlarına teşekkürlerini ifade ederken, Destici'yi ise es geçti. Açıklamalarında Erdoğan MHP'nin değerli genel başkanı sayın Devlet Bahçeli ve değerli arkadaşlarına, Türkiye Yüzyılı inşası süreci, Cumhur İttifakı çatısı altında verdikleri samimi ve güçlü destekleri için şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı ifade ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' programında desteği için Bahçeli'ye teşekkür ederken, Destici'yi es geçti

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Açıkgöz, Tahir Şahin, Gökmen Türkkanı ve Fatma Yümlü kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Büyük Birlik Partisi'nden ve MKYK üyeliklerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

Tahir Şahi,MKYK toplantısını işaret ederek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin tüm yönetim kadrolarına konuşma yasağı getirdiğini söyledi. Şahin "İstifaların iki nedeni var. Birincisi konuşma yasağı. Daha doğrusu AKP'yi eleştirme yasağı. İkincisi de seçimlere kendi amblemimiz altında değil de AKP'nin kanatları altına sığınarak girilme isteği. Bunlar Şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun kemiklerini sızlatacak istek ve girişimlerdir. İstifadan başka çare kalmamıştı" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sözcüsü ve Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ise son dönemde partide yaşanan istifalara dair "Partimizin üyesi iken başka partilere CV gönderecek kadar zavallı ve siyasi ahlaktan yoksun olanların istifasını kayıp olarak görmüyoruz" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Türkiye Yüzyılı' programında Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, Destici'yi ise es geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Türkiye Yüzyılı' programında Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, Destici'yi ise es geçti - Son Dakika
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