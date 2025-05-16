Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasî Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasî Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor.

16.05.2025 13:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arnavutluk'ta Tiran Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı İskender Bey Meydanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Opera Binası'nda 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvenin düzenleneceği alana ulaştı. Bu sırada gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, "Çok şey bekliyoruz. Kardeşimle (Başbakan Edi Rama) Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve AB Komisyonu Başkanı Antonio Costa ev sahipliğinde yapılacak zirve çerçevesinde Erdoğan'ın liderlere hitap etmesi bekleniyor.

Yılda iki kez düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin 6'ncısının teması "Yeni bir dünyada yeni Avrupa: Birlik, İşbirliği ve Ortak Eylem" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Erdoğan'ın yanı sıra zirveye katılacak liderler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Moldovya Cumhurbaşkanı Maia Sandu, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB Dışilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Letonya Başbakanı Evika Silina, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yer alıyor. - TİRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasî Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor - Son Dakika

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