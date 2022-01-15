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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (1)

15.01.2022 19:11

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin merhum başbakan Adnan Menderes'i unutmadığı gibi yalan haberler, ahlaksız iftiralar ve kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin merhum başbakan Adnan Menderes'i unutmadığı gibi yalan haberler, ahlaksız iftiralar ve kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmadığını söyledi.

Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde düzenlenen partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasına, Aydınlılara olan sevgisini dile getirerek başlayan Erdoğan, "Bu can bu tende oldukça bu sevda yolunda inşallah ölene kadar beraber yürüyeceğiz." dedi.

Partili gençlerin "AK gençlik seninle gurur duyuyor" sözleri üzerine, "Gençler, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Rabbime hamdolsun bana sizler gibi bir teşkilatı nasip etti. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençleriyle hamdolsun." diye konuştu.

Aydın'ın tüm ilçe ve mahallelerinde yaşayan vatandaşlara selamlarını ileten Erdoğan, bugün 2,5 yıllık hasretin ardından, tekrar Aydın'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, Aydın türküsünde geçen, "Yar yoluna gideyim, beni aşka düşüren gül yüzünü göreyim" sözlerini anımsatarak, "İşte bugün gül yüzünüzü görmeye geldik. Bugün Aydınla kucaklaşmaya, hasret gidermeye, hasbihal etmeye geldik. 'Dostun evi gönüllerdir' diyerek, Aydın'a gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya geldik. Aydın'ı gerçekten çok özlemiştik, bugün gördük ki Aydın da bizi özlemiş." ifadelerini kullandı.

Aydın'a geldiği andan itibaren nereye baksa Aydınlıların heyecanına şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, son 20 yıldır olduğu gibi bugün de Aydın'ın kendilerine gönüllerini açıp, efelere yakışan bir muhabbetle bağrına bastığını söyledi.

Aydın'ın yollara, caddelere, balkonlara taşan büyük sevdasına bugün yeniden şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, tüm Aydın'a en kalbi teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, 81 vilayetin 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'ye olan sevgisini anlatarak, Şair Mehmet Akif Ersoy'un "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda/ Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda/ Canı, cananı bütün varımı alsın da Hüda/ Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda." dizelerini okudu.

Kendilerine bu güzel ülkeye hizmet etme şerefini bahşettiği, vefakar, cefakar yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için de hamdettiğini dile getiren Erdoğan, "Rabbim salonlara, meydanlara sığmayan şu hasbi muhabbetimizi, muhteşem dayanışmamızı daim eylesin." ifadesini kullandı.

"Anadolu insanının yüzü ilk kez onun döneminde güldü"

Aydın'ın merhum Adnan Menderes gibi vatan millet sevdalısı bir devlet adamını yetiştirmiş, Türk siyasetine kazandırmış özel bir şehir olduğunun altını çizen Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes'i bir kez daha özlemle yad ettiklerini söyledi.

Toplantıdan sonra açılışını yapacakları, Adnan Menderes müzesi ile Menderes'in ismini ve mirasını gelecek nesillere aktaracak, bir eseri daha Aydın'a kazandırmanın mutluluğunu yaşayacaklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rahmetli Menderes, gönül kumaşı ipekten dokunmuş, milletine karşı müşfik bu ülkeye meftun, çalışkan, ufuk ve dert sahibi bir siyasetçiydi. Milletimizi inim inim inleten tek parti faşizminin ardından Anadolu insanının yüzü ilk kez onun döneminde güldü. Tek parti karanlığından sonra milletimiz onun yüzünde aydınlığı gördü. Umudu gördü, ilk defa kendinden bir parça gördüm. Türkiye, hizmetle, eserle yatırımla ilk kez onun zamanında tanıştı. Yokluk ve yoksulluğun pençesinde kıvranan köylümüz ayağındaki çarığı ilk defa Menderes'le birlikte çıkardı. İmam hatip okulları ilk kez onun döneminde açıldı. Ezan-ı Muhammedi aslına uygun şekilde 18 yıl sonra ilk kez onun zamanında okundu. Demokrasimiz, tek parti bakiyesi birçok utancından onun mücadelesi sayesinde kurtuldu. Bugün yüz akımız olan pek çok kurumun kalkınma altyapısının, hak ve özgürlüklerin altında merhum Menderes'in imzası vardır."

"Türkiye'yi ekonomik, siyasal, sosyal, diplomatik olarak çok ileri seviyelere taşımıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'yu yolla, elektrikle, traktörle, okula tarımla, makineleşme ile yaygın bir şekilde tanıştıranın da yine Menderes olduğuna işaret ederek, "Karşılaştığı onca zorluğa onca engele rağmen. Türkiye'yi ekonomik olarak, siyasal, sosyal, diplomatik olarak çok ileri seviyelere taşımıştır. 10 yıl süren başbakanlığı döneminde Adnan Menderes, hizmetleriyle, samimiyetiyle, çalışkanlığıyla, halka yakınlığıyla milletimizin gönlünde taht kurmuştur." diye konuştu.

Şehit edilmesinin üzerinden geçen 60 seneye rağmen milletin Menderes'i unutmadığını, hep hayırla, hep özlemle hatırladığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimiz Menderes'i unutmadığı gibi yalan haberlerle, ahlaksız iftiralarla, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır. Bilhassa Dümbüllü İsmail Tiyatrosu'ndan hiçbir farkı olmayan Yassıada mahkemeleri ile onu idama götürenleri asla unutmamıştır. Bugün Adnan Menderes ismi geçince nasıl yediden yetmişe insanımızın tamamının yüreğine kor bir ateş düşüyorsa onu idam sehpasına götürenleri hatırlayınca da aynı şekilde öfkesi kabarıyor."

Erdoğan, "Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın/ gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın." dizelerini hatırlatarak, "Milletimiz, sözde yargı kararlarıyla işlenen bu cinayetin faillerini aradan geçen 60 seneye rağmen halen hınçla, nefretle, lanet ederek hatırlıyor. Ey CHP, bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz. Öyle ucuza değil." diye konuştu.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (1)

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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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