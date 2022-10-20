Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı

20.10.2022 10:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cebrayıl'da Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ile Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cebrayıl'da Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan- Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ile Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'daki temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cebrayıl ilindeki Kumlak Tren İstasyonu'nun temel atma törenine katıldı. Erdoğan ve Aliyev sonrasında Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ile Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Erdoğan, temasları çerçevesinde Cebrayıl'da Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak ve ikili görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı - Son Dakika

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