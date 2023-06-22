Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında bilindik isimler de var
22.06.2023 09:29
Seçimin ardından yenilenen Kabine'de bakan yardımcıları da değişti. Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanırken, eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.
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22.06.2023 09:41:08. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında bilindik isimler de var - Son Dakika