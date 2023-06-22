Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında bilindik isimler de var - Son Dakika
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Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında bilindik isimler de var

22.06.2023 09:29

Seçimin ardından yenilenen Kabine'de bakan yardımcıları da değişti. Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanırken, eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm bakanlıklara en az 3-4 yardımcı atanırken İçişleri Bakanı Yardımcıları olarak ise önceki dönem AK Parti Grup Başkanvekilliği yapan Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eski Diyarbakır Valisi ve Belediye kayyumu müfettiş Münir Karaloğlu getirildi. Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.

MADDE MADDE TÜM ATAMALAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince 17 bakanlığı yapılan 68 atama ise şu şekilde:

Bakan yardımcıları atamaları belli oldu! Aralarında tanıdık bir isim de var
Bülent Turan

ESKİ MİLLİ GÜREŞCİ YERLİKAYA DA LİSTEDE

Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında tanıdık bir isim de var
Hamza Yerlikaya

Atama listesi şu şekilde:

Son dakika: Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında tanıdık isimler de var
Son dakika: Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında tanıdık isimler de var
Son dakika: Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında tanıdık isimler de var
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Maaşları olur birde koltukları oturur oturur giderler Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında bilindik isimler de var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında bilindik isimler de var - Son Dakika
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