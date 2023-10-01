Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sabahki eylem, terörün son çırpınışları (3)

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili soruya, "Takip edeceğiz" diye yanıt verdi. Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bombalı terör eylemiyle ilgili de, "İçişleri Bakanlığımız görevini yapıyor" dedi. Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğine ilişkin soruya da yanıt veren Erdoğan, "Vedat Bey gereken tüm açıklamaları yaptı" dedi. Erdoğan, yılbaşından önce emekli maaşlarına bir zam olup olmayacağına ilişkin soruya da, "İnşallah" diyerek yanıt verdi.