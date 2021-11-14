Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale türküsünü söyledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Çanakkale ziyareti sırasında Troya Müzesi'nde düzenlenen "Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli"nin galasında gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri yayınlandı. Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtlarken gündeme dair açıklamalarda da bulundu.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NE EŞLİK ETTİ

Programın sonunda ise duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Çanakkale türküsünü söyledi.

"MÜSLÜM BABA GİBİ TAM DAMARDAN GİRDİN"

Seçme ve seçilebilme yaşının 18'e indirilmesi ile ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öyle bir yere vurdun ki. Hani Müslüm Baba'nın damardan girmek gibi bir özelliği var. Ceren sende tam damardan girdin. Biliyorsunuz o zaman 30 yaş idi seçme seçilme yaşı. Biz dedi ki neden 30 yaş. Biz bunu çekelim. Önce 25 diye düşündük. Daha sonra dedik ki 25 olmaz. 18 olsun. Bu millet Fatihlerin torunları. Bir çağı açıp bir çağı kapatan Fatih'in yaşı 18'di. Dolayısıyla biz de bunu 18'e çekelim. Önce dedik 25 yapalım. Seçilme 25 olsun. Seçme 18 olsun. Böyle bir planlama yaptık. Ardından dedik ki dünyada bunun örnekleri de var. Seçmede seçilmede 18 olsun. Çünkü bu neyi getiriyor. Bu gençliğinize güvenmeyi getiriyor. Biz gençliğimize güveniyor muyuz? Güveniyoruz. O zaman tabiki bunu 18'e indirelim. Şimdi Ceren'in söylediği çok çok önemli. Daha önce iktidarlarında bu gençliği kalkıp ta muhatap almayan, onlara böyle bir imkanı vermeyen bu muhalefet. Şimdi biz seçme ve seçilme yaşını 18'e çekince şimdi gençlik üzerinde hesaplar yapmaya başladılar. "Biz gençliği şöyle seviyoruz. Böyle seviyoruz" hepsi yalan. Gençliği seven biziz." dedi.

"BURSU 45 LİRA'DAN 600'E ÇIKARDIK"

"Sevgili gençler göreve geldiğimizde, bakın gençlerden üniversite için harç alınıyor muydu?" diyen gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alınıyordu. Peki burs neydi? 45 liracık. Bu bursu 45 lira'dan bir anda 300'lere, 400'lere çıkartan kimdi? Biz olduk. Şu anda 600 lira burs olarak geldik. Bununla beraber lisans üstü öğrencilerin burs imkanlarının, kredi imkanlarını daha da artırdık. Doktorayı adeta asgari ücrete çıkardık. Bunları yapan biziz. Bunları biz yaptığımız halde kalkıp hala utanmadan sıkılmadan gençleri sevmekten, gençlere muhabbetten bahsediyorlar. Yok ya. Gençliğin sevdalısı biziz. Çünkü bu gençlik bu milletin geleceğidir. Bu gençlik, bu milletin medarı iftiharıdır. Bunları biz sağa, sola affedersiniz ahlaksız bir yapıya kaptıramayız. Onun için yatırımlarımızı gençlik üzerinde yapıyoruz." dedi.

TEKNOFEST KUŞAĞI

Teknofest Kuşağına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şimdi ne diyorlar. X kuşağı, Z Kuşağı, Y Kuşağı bütün bunlara karşı hepsi güzel de. Bizde şimdi ne diyoruz? Bizde Teknofest Kuşağı. Gerçekten akıl, zeka bütün bunlarla beraber artık uzaya oynayan bir gençlik. Uzaya yatırım yapan bir gençlik yetiştirmenin inşallah bunu gayreti içerisindeyiz. Bu konu da Teknofest Kuşağı Türkiye'de çok ciddi rağbet görmeye başladı. Onlarla iftihar ediyoruz. Yatırımlarımız onun üzerine yapıyoruz." dedi.