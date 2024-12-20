Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mardin İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ana muhalefet lideri Özgür Özel'in, Suriye'de Beşar Esad devrilirken, 'Esad ile görüşelim' açıklamasını eleştiren Erdoğan, "CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi" ifadelerini kullandı.

20.12.2024 17:35  Güncelleme: 17:52
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na geldi. Erdoğan, burada çocuklar tarafından çiçekle karşılandı. Daha sonra partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi

"MARDİN'İN BİR MAHALLESİ DE HALEP'TİR, HUMUS'TUR"

Suriye'de devrilen Esad rejimi ve son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "61 yıllık karanlığın ardından Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır. Bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik. Zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak suretiyle tarihin doğru tarafında yer aldık. Milletim bilsin ki başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır" dedi. Erdoğan açıklamasının devamında "Mardin asla sıradan bir şehir değildir. Mardin'in bir mahallesi Bursa ise diğeri Halep'tir Humus'tur. Bir nakışı Artuklu ise diğeri Osmanlı'dır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi

"BAAS REJİMİ DEVRİLELİ 2 HAFTA OLDU, CHP'DEN MANTIKLI BİR AÇIKLAMA GELMEDİ"

Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Özgür Özel'i, 'Beşar Esad ile görüşmeliyiz' açıklamaları üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "Muhalefetin çapını görmek için Suriye'deki gelişmelere bakmak yeterli. Dış politikaya dair hiçbir fikirlerinin olmadığını son iki haftada tekrar gördük. Baas rejimi devrileli 2 hafta oldu. Bugüne kadar CHP'den mantıklı hiçbir açıklama gelmedi. CHP, Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı" dedi.

"CHP SEÇMENİ BAY KEMAL'İ ARAR HALE GELDİ"

Erdoğan şöyle devam etti:

Bölgemizde olup bitenleri takip etmiyorlar. Belediye rantlarına öyle kaptırmışlar ki kendilerini kıyamet kopsa haberleri olmaz. Esad'ın kaçtığı saatte genel başkanları devrik rejim ile görüşme çağrısı yapıyor. Özel'in ne dediği zaten belli değil. Kulağına ne fısıldanırsa önüne ne gelirse onu yorum diye paylaşıyor. Anlaşılıyor ki akıl verecek yetkin bir isim de yok. CHP'de başkanlar değişse de cehalet, iş bilmezlik varlığını devam ettiriyor. CHP seçmeni bay Kemal'i arar hale geldi. Bunların cilaları daha da dökülecek, foyaları daha da ortaya çıkacak, kurdukları her cümlede makyajları dökülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal\'i arar hale geldi
Kaynak: AA

Özgür Özel, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Suriye, Mardin, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Halis Çelik:
    reis valla ben chp li değilim ama ortalığı bulandırmanın alemi yok kimsenin kimi aradığı yok 132 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    Maalesef Olmadı Sende Sinan Oğandan Kazandın Unutma 121 21 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    Amerika erdoğanı övüyor özel eleştiriyor iyice kafaları gitti. belediye almış olabilir ben dahil insanlar tepki gösterdi sadece akp ye. ama söz konusu vatanda CHP ye asla ülke emanet edilmez. 31 91 Yanıtla
  • Salim Şimşek:
    bence CHP seçmeni Kiliçdaroğlu nu aramıyor ilk seçimde partinin oy'u arttı. bence siz Kılıçdaroğlu nu tekrar istiyorsunuz. yoksa siz mi CHP seçmen işiniz. 103 19 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    He he. Erken seçim olsun 81 14 Yanıtla
  • Kingsman:
    ya ey AKP liler sizin bu reisiniz değil miydi Esad'la görüşmek istiyoruz bizi kabul etmiyor diyen hemde defalarca. şimdi özgür özelin dediğinde mi sorun oluyor Allah hepinize akıl fikir versin 64 13 Yanıtla
  • Sk 06:
    yav he he yenilgiye kılıf çekemediniz başkanları biran önce gidin artık istenmiyorsunuz işiniz Arap ülkeler memleket yanıyor haberin yok 66 10 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    seçimler gelsinde görcez kim kimi aratacak 62 12 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Sende kendini öyle avut Reco, biz senden usandığımız yıllar oldu.Emekliyim böyle aşağılık, böyle kepaze bir rejim görmedim, yaşamadım.Erken seçim hemen şimdi hemen. 64 9 Yanıtla
  • Sinan Civan:
    özledin galiba bay Kemalı 63 7 Yanıtla
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