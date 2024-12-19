Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi\'ne katılmak üzere Mısır\'da

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nın gerçekleştirileceği alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı. Erdoğan, karşılamanın ardından zirvenin yapılacağı alana geçti. Erdoğan, "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştirilen zirvede hitapta bulunacak ve Filistin ile Lübnan'daki duruma ilişkin düzenlenecek özel oturuma katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mısır ziyaretinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Zirvede yer alan ülkeler

D-8 üye ülkeleri İran, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşuyor. Örgüt, 1997'de Liderler Zirvesi İstanbul Deklarasyonu ile kurulmuştu. - KAHİRE