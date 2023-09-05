Erdoğan, son dönemdeki artan çirkin saldırılara karşı tavrını koydu: Hala ders almadınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde başörtülü kadınlara yönelik gerçekleştiren çirkin saldırılara sert tepki göstererek, "Milletimizi karamsarlığa sürükleyenler her mecrayı kullanıyor. Otobüslerde, metrolarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasında küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık. Kim olduğunuzu biliyoruz. Niçin böyle yaptığınızı biliyoruz. Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Başaramayacaksınız. Bunu 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gördük, milletin attığı bu şamardan hala ders almadınız, akıllanmadınız." ifadelerini kullandı.

GÜNDEMİNDE BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA YÖNELİK SALDIRILAR VARDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerdeki başörtülü kadınlara yönelik saldırıları gündemine aldı.

"MİLLETİN ATTIĞI ŞAMARDAN HALA DERS ALMADINIZ"

"Milletimizi karamsarlığa sürükleyenler her mecrayı kullanıyor. Otobüslerde, metrolarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasında küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık." diyen Erdoğan, "Hiç kimse kusura bakmasın. Sırf yabancı diye, sırf başı örtüşü diye insanlara hakaret etmek asla kabul edebileceğimiz bir davranış değildir. Kim olduğunuzu biliyoruz. Niçin böyle yaptığınızı biliyoruz. Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Başaramayacaksınız. Bunu 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gördük, milletin attığı bu şamardan hala ders almadınız, akıllanmadınız." ifadelerini kullandı.

MARMARAY'DA SKANDAL HAREKET

Geçtiğimiz günlerde Marmaray'da bir kadın, yanında oturan başörtülü başka bir kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışmıştı. Marmaray'daki diğer yolcular kadına müdahale ederken, bir genç, "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" diyerek tepki göstermişti.

FOÇA'DA BAŞÖRTÜLÜ KADINA TACİZ

İzmir Foça'da bir kadın, sokakta gördüğü başörtülü kadınlara sözlü saldırıda bulunarak "Atatürk çocuklarıyız biz. O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz. Haydi gidin kara böcekler." demişti.

HASTANEDE SIRA BEKLEYEN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET ETTİ

Trabzon'un Of ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yaşlı bir kadın ise çarşaflı kadınlar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmada çarşaflı kadınlara hakaret eden yaşlı kadına, hastanedeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri müdahale etti.