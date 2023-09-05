Erdoğan, son dönemdeki artan çirkin saldırılara karşı tavrını koydu: Hala ders almadınız - Son Dakika

Erdoğan, son dönemdeki artan çirkin saldırılara karşı tavrını koydu: Hala ders almadınız

Son Güncelleme: 05.09.2023 21:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, son zamanlarda başörtülü kadınlara yönelik artan saldırıları gündemine aldı. Geçtiğimiz günlerde Marmaray'da, İzmir'in Foça ilçesinde ve bugün de Trabzon'da bir hastanede başörtülü kadınlara yönelik çirkin saldırılar yapıldı. Erdoğan, söz konusu saldırılara tepki göstererek, ''Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Başaramayacaksınız. Bunu 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gördük, milletin attığı bu şamardan hala ders almadınız, akıllanmadınız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde başörtülü kadınlara yönelik gerçekleştiren çirkin saldırılara sert tepki göstererek, "Milletimizi karamsarlığa sürükleyenler her mecrayı kullanıyor. Otobüslerde, metrolarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasında küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık. Kim olduğunuzu biliyoruz. Niçin böyle yaptığınızı biliyoruz. Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Başaramayacaksınız. Bunu 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gördük, milletin attığı bu şamardan hala ders almadınız, akıllanmadınız." ifadelerini kullandı.

GÜNDEMİNDE BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA YÖNELİK SALDIRILAR VARDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerdeki başörtülü kadınlara yönelik saldırıları gündemine aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başörtülü Kadınlara Yönelik Saldırılara Sert Tepki Gösterdi

"MİLLETİN ATTIĞI ŞAMARDAN HALA DERS ALMADINIZ"

"Milletimizi karamsarlığa sürükleyenler her mecrayı kullanıyor. Otobüslerde, metrolarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasında küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık." diyen Erdoğan, "Hiç kimse kusura bakmasın. Sırf yabancı diye, sırf başı örtüşü diye insanlara hakaret etmek asla kabul edebileceğimiz bir davranış değildir. Kim olduğunuzu biliyoruz. Niçin böyle yaptığınızı biliyoruz. Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Başaramayacaksınız. Bunu 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gördük, milletin attığı bu şamardan hala ders almadınız, akıllanmadınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başörtülü Kadınlara Yönelik Saldırılara Sert Tepki Gösterdi

MARMARAY'DA SKANDAL HAREKET

Geçtiğimiz günlerde Marmaray'da bir kadın, yanında oturan başörtülü başka bir kadının başörtüsünü çıkarmaya çalışmıştı. Marmaray'daki diğer yolcular kadına müdahale ederken, bir genç, "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" diyerek tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başörtülü Kadınlara Yönelik Saldırılara Sert Tepki Gösterdi

FOÇA'DA BAŞÖRTÜLÜ KADINA TACİZ

İzmir Foça'da bir kadın, sokakta gördüğü başörtülü kadınlara sözlü saldırıda bulunarak "Atatürk çocuklarıyız biz. O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz. Haydi gidin kara böcekler." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başörtülü Kadınlara Yönelik Saldırılara Sert Tepki Gösterdi

HASTANEDE SIRA BEKLEYEN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET ETTİ

Trabzon'un Of ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, yaşlı bir kadın ise çarşaflı kadınlar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmada çarşaflı kadınlara hakaret eden yaşlı kadına, hastanedeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başörtülü Kadınlara Yönelik Saldırılara Sert Tepki Gösterdi
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, 3. Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, son dönemdeki artan çirkin saldırılara karşı tavrını koydu: Hala ders almadınız - Son Dakika


Son Dakika
21:33 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Ödemeyi öne çekeceğiz
21:06 Erdoğan, son dönemdeki artan çirkin saldırılara karşı tavrını koydu: Hala ders almadınız
20:53 Yeşil sahalar bunu da gördü! Penaltı için VAR'a giden hakem kararı telefonda verdi
20:33 Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi
20:23 Kırklareli sele teslim! Bölgeden gelen görüntüler olayın vahametini gözler önüne seriyor
19:42 Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere telefon müjdesi: Bir sonraki toplantıda detayları açıklayacağız
19:34 Rus general Yuri Afanasyevsky'ye suikast girişimi! Telefonu açar açmaz ev havaya uçtu
19:10 Meteoroloji'den ve Valilik'ten uyarı: İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 21:45:10. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, son dönemdeki artan çirkin saldırılara karşı tavrını koydu: Hala ders almadınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement