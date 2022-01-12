Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? - Son Dakika

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Habertürk'te Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlı yayında tartışmaya çağırmıştı.
Dün yapılan AK Parti MYK toplantısında bu konu da gündeme geldi. MYK toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetine de değindi.
Habertürk canlı yayınına Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun, "Şimdi Saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum" sözlerine "Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?" yanıtını verdiği öğrenildi.
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