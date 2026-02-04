Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi\'ye sürpriz hediye

Resmi temaslar için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SİSİ'YE TOGG HEDİYE ETTİ

Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından, Sisi'ye "Anadolu" renginde Togg armağan etti.

İKİ LİDER TUR ATTI

Al-İttihadiye Sarayı bahçesinde Togg'un içinde fotoğraf çektiren iki lidere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti. İki lider otomobili inceledikten sonra kısa bir tur da attı.

Erdoğan, daha sonra, Sisi'nin kullandığı Togg ile Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nun yapıldığı otele geçti.