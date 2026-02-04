Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye sürpriz hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi\'ye sürpriz hediye
04.02.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Resmi temaslar için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SİSİ'YE TOGG HEDİYE ETTİ

Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından, Sisi'ye "Anadolu" renginde Togg armağan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye sürpriz hediye

İKİ LİDER TUR ATTI

Al-İttihadiye Sarayı bahçesinde Togg'un içinde fotoğraf çektiren iki lidere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti. İki lider otomobili inceledikten sonra kısa bir tur da attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye sürpriz hediye

Erdoğan, daha sonra, Sisi'nin kullandığı Togg ile Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nun yapıldığı otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye sürpriz hediye
Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Otomobil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye sürpriz hediye - Son Dakika

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
Trump’ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin

22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
22:15
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
21:50
’Adanalı’nın Pınar’ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
21:15
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 22:55:04. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye sürpriz hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.