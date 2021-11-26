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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Riskli yapıları süratle dönüşüme sokun - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Riskli yapıları süratle dönüşüme sokun

26.11.2021 14:46

İzmir'de deprem konutları teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için, TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan konutlar, bugün düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldığı törende meydanda toplanan kalabalığa seslendi. "Projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız." diyen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sözlerimin hemen başında İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Depremin ilk anından itibaren sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları da attık. Ülkemiz en etkin, en hızlı afet müdahale planına sahiptir. Dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım faaliyetini başlatabiliyoruz. İzmir'de de bu mekanizmayı başlattık. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Kimseyi açıkta, çaresiz bırakmadık. Ülkemiz dünyanın en hızlı afet müdahale sistemine sahip.

"SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ, TESLİM EDİYORUZ"

İzmir depreminin ardından Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3649 konut inşa etmek için hemen harekete geçtik. İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık. Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz.

"İKİ YIL ÖDEMESİZ"

İzmir'de yaptığımız deprem konutlarının ödeme planı ve vadeleriyle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştık.2+1 konutları 160 bin ile 180 bin lira, 3+1 konutları ise 220 bin ile 260 bin TL arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz. İlk iki yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 evlerin ödemesi 740 lira aylık 3+1 evlerin ise 1020 TL'den başlayacak. Kiradan bile daha düşük bedel ödeyerek vatandaşlarımız evlerine kavuşacak.

"3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK"

Depremin ardından İzmir'de sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. 9 yılda 20 bine yakın binayı yıkmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini rıza ve yerinde çalışmaya göre yürütüyoruz. Her yıl 20-25 kere büyüklüğü 5'ten fazla deprem yaşıyoruz. Büyük kısmı eskiden beri bilinen fay hatları üzerinde gerçekleşiyor. Deprem öldürmez bina öldürür gerçeğine uygun şekilde riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Afetin ne zaman olacağını bilemediğimiz için vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum: Riskli yapılarınızı dönüşüme tabi tutun.

"ALSANCAK STADININ ADINI MUSTAFA DENİZLİ STADI OLARAK BELİRLEDİK"

İzmir'e son 19 yılda 85 milyar tutarında yatırım yaptık. İzmir'e 4 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 7 bin 100 kişi kapasiteli yükseköğrenim kursları açtık. Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı belirlediğimiz tesisin şehrimize hayırlı olmasını temenni diyorum.

Sosyal yardımlarda İzmirli kardeşlerimize 8.5 milyar tutarında kaynak aktardık. 122 sağlık tesisi kazandırdık. İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu 952 km'ye ulaştırdık. İstanbul - İzmir otoyollarını, Konak tünelini tamamlayarak trafiğe açtık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Riskli yapıları süratle dönüşüme sokun

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Riskli yapıları süratle dönüşüme sokun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Riskli yapıları süratle dönüşüme sokun - Son Dakika
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