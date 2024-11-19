Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Dünyanın Önde Gelen Liderleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Dünyanın Önde Gelen Liderleriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi\'nde Dünyanın Önde Gelen Liderleriyle Bir Araya Geldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile baş başa görüşerek Türkiye-Brezilya ilişkilerini değerlendirdi. Erdoğan, zirve kapsamında birçok liderle de temas kurarak uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, MIKTA platformu çerçevesinde diğer ülkelerin liderleriyle de bir araya geldi.

19.11.2024 23:47
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RİO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında bazı liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, 17 Kasım'da zirveye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.

Erdoğan, Türkiye'nin de yer aldığı, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'nın üyesi olduğu gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderler buluşması vesilesiyle de bazı liderlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Dönem Başkanı olan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de ayak üstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile sohbet etti

Bazı liderlerin dünkü çekimde hazır bulunmaması nedeniyle zirvenin kapanış gününde, aile fotoğrafı çekimi bir kez daha yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile bir süre ayak üstü sohbet etti.

Kaynak: AA

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