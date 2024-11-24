Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelibolu'daki ilçe kongresine telefonla bağlandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelibolu'daki ilçe kongresine telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelibolu\'daki ilçe kongresine telefonla bağlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde AK Parti 8. İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

24.11.2024 20:07  Güncelleme: 20:13
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde AK Parti 8. İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben inanıyorum ki, Gelibolu'da bir ilki bizlere yaşattınız. ve bundan sonra da Gelibolu'da inşallah çok daha farklı bir sürecin temelini atacaksınız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ise, "AK Parti binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden devlet silsilemizin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti devletini ilelebet payidar kılmak için çalışan bir partidir. Biz Türkiye partisiyiz" diye konuştu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde AK Parti 8. İlçe Kongresi, İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "AK Partimizi milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük, tüm icraatlarımızı aziz milletimizden aldığımız güç ve destekle gerçekleştirdik. Tüm saldırıları milletimizin desteğiyle, duasıyla bertaraf ettik. Bugün eğer AK Parti bir dünya markası ise, bugün Recep Tayyip Erdoğan dünyanın dört bir tarafında bilinen, önemsenen, sözüne kulak verilen bir dünya lideri ise bu sizin fedakarca çalışmalarınız sayesindedir. Bu topraklar Gelibolu, Çanakkale, Türkiye sizlere medyunu şükrandır değerli kardeşlerim. Bizler sahip olduğumuz milli, manevi ve ahlaki değerler üzerinden ülkemizi dünya milletler ailesi içerisinde hak ettiği yere taşımak üzere kurulmuş bir partiyiz. Bizler haksız güçlülere karşı haksız güçlülerin yanında yer almayı kendisine şiar edilmiş bir partiyiz. AK Parti dünyamızı bir güneş gibi aydınlatan medeniyetimizin günümüzdeki sancaktarlığına, bayraktarlığına talip bir partidir. AK Parti binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden devlet silsilemizin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti devletini ilelebet payidar kılmak için çalışan bir partidir. Biz Türkiye partisiyiz" dedi.

Şahin'i konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Görüşmede Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanım tarihimizde ilk kez Gelibolu'muzu, Gelibolu Belediyemizi kazandırdık. Sesinizi mikrofona takdim ediyorum. Buyurun efendim. Sizleri dinliyoruz efendim" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini mikrofona verdi. Salonda büyük coşku yaşandı. "Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kongremizin Gelibolu'muz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ben inanıyorum ki, Gelibolu'da bir ilki bizlere yaşattınız. ve bundan sonra da Gelibolu'da inşallah çok daha farklı bir sürecin temelini atacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu duygularla sizleri selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi sağ olsun kırmadılar, kongremize telefonla iştirak ettiler. Duygularını, düşüncelerini bizlerle paylaştılar. Evet, bizlere ne mutlu ki sesini duymak istediğimizde çok rahat bir şekilde telefonla ulaşabilecek bir genel başkana, bir Cumhurbaşkanına sahibiz" dedi.

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına da sert tepki gösteren Şahin, "Bizler ülkemizde huzur, sükun ve dayanışma içerisinde yaşarken, ülkemizin içerisinde yer aldığı coğrafyada ve dünyanın dört tarafında maalesef kanın, gözyaşının hakim olduğunu görüyoruz. Hemen yanı başımızda Gazze'de, Filistinli kardeşlerimizin son 13-14 aylık zarf içerisinde 44 binin zalim katil İsrail rejimi tarafından şehit edildiğine hep birlikte şahit olduk. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda Filistin'in haklı davasının savunuculuğunu yapıyor. Bütün itirazlara, bütün karşı koymaları rağmen Filistinli kardeşlerimizin sesi oluyor, vicdanları oluyor ve onların haklı davalarında onları yalnız bırakmıyor. Biz de tüm desteğimizle, duamızla Filistinli kardeşlerimizin yanında bugüne kadar olduğumuz gibi bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Evet Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netenyahu ve Savunma Bakanı hakkında geçtiğimiz günlerde tutuklama kararı verdi. Bu umut verici gelişmenin bir an önce infaz edilmesini, bu eli kanlı katillerin bir an önce tutuklanmasını ve insanlık yönünde hesap vermesini diliyor ve bunun her platformda takipçisi olmaya devam edeceğimizi söylüyoruz. Evet, yıllardır devam eden ve son bir yıldır yoğunlaşan bu zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanında yer aldık 85 bin tır yardımı Filistinli kardeşlerimize ulaştırdık. İsrail'i ticaretimizi tamamen kestik" diye konuştu.

Kendilerinin siyasete bir hizmet etme aracı, eser üretme aracı diye bakarken, birilerinin de sahip oldukları siyasi makamları terör örgütlerine destek için, terör örgütlerine kaynak aktarmak için kullandıklarını ifade eden Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef bu üzücü hadiseleri hep birlikte ibretle takip ediyoruz. Türk milleti adına hüküm verme yetkisine sahip olan bağımsız mahkemelerce PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu hüküm altına alınmış bir kişinin millete hizmet makamı olan belediye başkanlığı koltuğunda oturması düşünülebilir mi. Böyle bir şey vicdan kabul eder mi, böyle bir şey mantığa, akla sığar mı. Bu hangi hukuk ilkesi ile açıklanabilir, bu demokrasinin hangi kriterine uygundur. Onun için de devletimiz gerekli tedbirleri alıyor. Bu sorumsuz kişileri, bu terör destekçilerini görevlerinden uzaklaştırıyor. Yerlerine belediye başkan vekili atıyor. Bundan daha normal, daha doğal, demokrasimizi, hukukumuzu korumak için daha meşru bir adım olabilir mi. Hangi devlet altının oyulmasına müsaade eder ki, hangi devlet temellerine dinamit konulmasına müsamaha gösterir ki, işte biz bu hukuk ve demokrasi gereği adımları attığımızda da şehirleri ayağa kaldırıyorlar, ortalığı yakıyorlar, yıkıyorlar ve adeta Türk milletine, Türk devletine kafa tutuyorlar. Her alandaki mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi terörle mücadelemiz de kesintisiz bir şekilde ülke içinde ve sınırlarımızın ötesinde sürdürmeye devam edeceğiz. Terörün belini kıracağız ve terör sorununu bu topraklardan ilelebet ortadan kaldırmak için askerimizle, polisimizle korucumuzla mücadelemizi sürdüreceğiz."

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise, "Uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' diye her yerde haykırdığı İsrail zulmüne Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen hapis cezasını ve bu hapis cezasını uygulayacağını bildiren ülkeleri de tebrik ediyor, kendilerine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Gelibolu 8. Olağan İlçe Kongresi'nde tek aday Samet Ak başkan seçildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelibolu'daki ilçe kongresine telefonla bağlandı - Son Dakika

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